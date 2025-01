Efficiente ed elettrificato: il nuovo trio di SUV Opel Grandland, Frontera e Mokka

Opel presenta un’offerta imbattibile per gli amanti dei SUV con i nuovi Grandland, Frontera e Mokka, un trio che promette di conquistare ogni tipo di automobilista. Dai SUV compatti ed eleganti a quelli adatti alle famiglie, ogni modello offre propulsori potenti, efficienti ed elettrificati, confermando l’impegno del marchio verso la sostenibilità e l’innovazione. Con opzioni che spaziano tra motori completamente elettrici, ibridi a 48 volt e il dinamico ibrido plug-in, la gamma Opel garantisce soluzioni per ogni esigenza di guida.

Il nuovo Opel Grandland Electric si distingue per innovazioni tecnologiche all’avanguardia, come il Vizor 3D con logo Opel Blitz illuminato e la scritta OPEL retroilluminata. Vincitore del prestigioso “Volante d’Oro 2024”, il Grandland è il primo modello Opel basato sulla piattaforma nativa elettrica STLA Medium. Con una batteria da 73 kWh, l’autonomia raggiunge fino a 523 chilometri (WLTP), mentre la variante GS con batteria da 82 kWh permette di arrivare a 582 chilometri. Una futura batteria da 97 kWh promette fino a 700 chilometri di autonomia. Inoltre, la ricarica è rapida ed efficiente: bastano meno di 30 minuti per recuperare l’80% dell’energia presso una colonnina ultra-fast da 160 kW.

Per chi desidera un SUV compatto e dinamico, il nuovo Opel Mokka Electric è perfetto. Equipaggiato con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh, offre un’autonomia fino a 403 chilometri (WLTP). La disposizione della batteria sotto il pavimento garantisce una guida stabile e una dinamica di guida eccezionale. Inoltre, il sistema di infotainment avanzato, con display da 10 pollici e aggiornamenti over-the-air, rende ogni viaggio più piacevole.

Il nuovo Opel Frontera Electric combina design robusto e soluzioni pratiche con un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, per un’autonomia di 305 chilometri. La versione “Long Range” permetterà presto di percorrere fino a 400 chilometri.

Con il programma “Electric All In”, Opel semplifica il passaggio all’elettrico. I clienti che scelgono un SUV elettrico riceveranno servizi esclusivi, tra cui la wallbox eProWallbox Move per la ricarica domestica rapida, il pacchetto Opel Connect PLUS e una garanzia di otto anni sulla batteria.

Per chi preferisce una combinazione tra motore a benzina e risparmio di carburante, Opel offre le versioni ibride a 48 volt di Grandland, Frontera e Mokka. Questo sistema comprende un motore a benzina turbo da 100 kW (136 CV), un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente durante la guida. Le versioni ibride brillano nel traffico cittadino, dove il motore elettrico supporta il benzina in fase di accelerazione e consente brevi tratti in modalità completamente elettrica.

Il Grandland Hybrid Plug-In completa l’offerta, offrendo un’autonomia a zero emissioni fino a 87 chilometri e una potenza combinata di 143 kW (195 CV). Con una velocità massima di 220 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi, il piacere di guida è assicurato.