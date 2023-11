EICMA 2023: Fiat e Fiat Professional con i veicoli elettrici. E debutta la Topolino

Mentre si scaldano i motori per l’80ª edizione dell’EICMA 2023, che si terrà dal 7 al 12 novembre presso la Fiera Milano Rho (con i primi due giorni riservati esclusivamente a stampa e professionisti del settore), Fiat e Fiat Professional confermano la loro partecipazione come espositori, presentando uno stand dedicato ai loro veicoli commerciali elettrici, oltre a una sorprendente novità: la Fiat Topolino.

Dopo il grande successo dell’anno precedente, i padiglioni della Fiera Milano accoglieranno nuovamente lo stand congiunto di Fiat e Fiat Professional (posizionato nel padiglione 18 con la sigla B58). Qui, i visitatori dell’EICMA potranno ammirare una mostra pensata appositamente per gli amanti delle due ruote. Fiat Professional presenterà con orgoglio i modelli E-Ducato ed E-Scudo, entrambi appositamente equipaggiati per il trasporto di motociclette e biciclette.

Ma le sorprese non finiscono qui: nello stand Fiat, la tanto attesa Topolino farà il suo debutto ufficiale. Questa vettura rappresenta la soluzione ideale per la mobilità urbana, grazie alle sue dimensioni compatte e alla propulsione completamente elettrica che le consente di muoversi agilmente ovunque.

Presso lo spazio dedicato a Fiat e Fiat Professional, sarà anche possibile incontrare importanti figure come Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, e Gianluca Zampese, Business Unit Manager di Stellantis per i veicoli commerciali leggeri in Italia. Inoltre, martedì 7 novembre, l’ambasciatore di FCA, Vanni Oddera, sarà presente presso lo stand.

La visita allo stand rappresenta un’opportunità unica per gettare uno sguardo verso il futuro, scoprire in anteprima una delle ultime novità dell’industria automobilistica italiana e esplorare nuovi modi di muoversi sia per se stessi che per le proprie due ruote.