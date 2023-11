EICMA 2023: Michelin presente con tre nuovissimi pneumatici per moto

Con l’introduzione di una nuova gamma completa di pneumatici per moto, che sarà disponibile per i motociclisti a partire da gennaio, Michelin compirà un’importante evoluzione tecnica. Le prime tre novità saranno anticipate in occasione del salone EICMA dal 7 al 12 novembre. I nuovi pneumatici equipaggiano molte moto presentate a Milano e saranno esposti anche nello spazio Michelin allestito nel padiglione 22.

Con 130 anni di storia nello sviluppo di pneumatici a 2 ruote – il primo pneumatico prodotto da MICHELIN è stato progettato per una bicicletta – e più di 500 vittorie nei Campionati del Mondo FIM, Michelin beneficia di un know-how vasto e unico.

Oggi, i pneumatici per moto MICHELIN sono riconosciuti dai clienti e dai media come quelli che offrono le migliori prestazioni in tutte le condizioni di guida. MICHELIN è considerata la marca di pneumatici più affidabile dai consumatori nella maggior parte dei paesi. Negli ultimi anni, le gamme MICHELIN Power e MICHELIN Anakee sono state omologate da costruttori premium come BMW Motorrad, Triumph, KTM e Honda insieme a molti altri.

MICHELIN Power 6: il pneumatico per tutti i giorni che unisce divertimento e sportività

Il nuovo pneumatico MICHELIN Power 6 si rivolge ad un’ampia fascia di motociclisti che guidano moto sportive: per chi è alla ricerca di sportività e puro piacere di guida, questo pneumatico sarà la nuova referenza MICHELIN.

Oltre alle prestazioni sportive, questo pneumatico strizza l’occhio alla percorrenza chilometrica per il motociclista di tutti i giorni o per chi percorre lunghe distanze in moto. L’aderenza sull’asciutto e sul bagnato, come la maneggevolezza e la sportività, rendono questo pneumatico una risposta adeguata alle esigenze dei motociclisti. Disponibile in un’ampia gamma di dimensioni, questo pneumatico è adatto a moto oltre i 300cc, ed è già stato omologato sulla nuova KTM 390 Duke 2024.

MICHELIN Power GP2: l’intenditore dei circuiti omologato per la strada

Destinato alla pista, omologato per la strada. Rivolta ai possessori di moto supersportive, questa evoluzione del pneumatico MICHELIN Power GP entra in una nuova dimensione. Il nuovo pneumatico offre un livello di aderenza ancora più elevato su superfici bagnate o asciutte rispetto al suo predecessore, che era già un pneumatico leader in questa categoria. Grazie alla sua precisione di guida, amplifica l’esperienza in pista permettendo ai piloti più esperti di spingere i propri limiti in pista. Progettato dallo stesso team di ingegneri e sfruttando gli stessi strumenti di sviluppo utilizzati per gli pneumatici MotoGP™, il novo MICHELIN Power GP2 beneficia dell’esperienza maturata da Michelin nel corso delle sue 500 vittorie nel Campionato del Mondo FIM.

MICHELIN Anakee Road: le prestazioni stradali “MICHELIN”, con un look specifico per le enduro stradali

Il nuovo pneumatico MICHELIN Anakee Road completa una gamma che fino ad oggi era composta da due sculture che erano più orientate verso il fuoristrada: Anakee Wild e Anakee Adventure. Le enduro stradali sono moto molto versatili ed il loro campo d’utilizzo è altrettanto ampio. Il MICHELIN Anakee Road è rivolto ai motociclisti che preferiscono la strada al fuoristrada e che utilizzano la loro moto quasi esclusivamente per lunghi viaggi su strada, così come per gli spostamenti quotidiani.

Questo nuovo pneumatico offre un elevato livello di aderenza in condizioni di asciutto e bagnato, una lunga percorrenza chilometrica e grande stabilità. Le moto di questo segmento sono diventate più leggere nel corso delle generazioni, ma le loro dimensioni e il loro aspetto rimangono imponenti.

Michelin ha progettato il nuovo pneumatico Anakee Road per essere in armonia con lo stile di queste moto.