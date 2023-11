EICMA 2023: Polini Motori verso la mobilità sostenibile

Eicma 2023 si avvicina, e ogni dettaglio è stato meticolosamente preparato. Questo evento riveste una grandissima importanza nel panorama delle due ruote, un contesto in cui Polini ha da sempre dimostrato la capacità di trasformare l’eccellenza in eccellenza suprema. Tale filosofia è rimasta costante nel corso degli anni, ieri come oggi e come sarà anche domani.

In un’epoca in cui la questione della mobilità sostenibile rappresenta una delle sfide più importanti, l’azienda leader in Italia nella produzione di componenti speciali ha da tempo intrapreso il cammino verso un futuro più ecologico. Si tratta di una sfida impegnativa, ma di cruciale rilevanza, che Polini Motori ha scelto di affrontare con impegno, orientando sempre di più i propri progetti verso la sostenibilità.

Polini non si limita a seguire le mode del momento, ma risponde anche alle normative e agli sviluppi in atto. Questo percorso è iniziato diversi anni fa con la progettazione e il lancio sul mercato del motore E-P3+ per le biciclette elettriche, un progetto che ha ottenuto un successo innegabile, confermando Polini Motori come uno dei principali attori nel settore delle due ruote elettriche.

Tutto ciò rappresenta una consapevolezza che si traduce in un impegno costante per un futuro migliore. Questa avventura non si ferma e continua a evolversi costantemente attraverso l’aggiornamento dei prodotti per scooter e moto, mantenendo sempre il rispetto delle normative Euro5.

Gli importanti miglioramenti apportati confermano il ruolo di Polini Motori e il suo impegno nel promuovere la mobilità sostenibile, contribuendo a plasmare un futuro sempre più ecologico.