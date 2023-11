EICMA 2023: un’edizione da medaglia d’oro

Cala il sipario su EICMA: La presenza di ben 2036 marchi ha stabilito un record storico per l’evento, con oltre 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero, rappresentando 45 Paesi. Nel complesso, più del 30% delle aziende presenti erano esordienti, distribuite in otto padiglioni, due in più rispetto al 2022 e tre in più rispetto al 2021.

L’Esposizione internazionale delle due ruote, ospitata presso Fiera Milano Rho, ha superato tutte le aspettative, attirando oltre 560.000 visitatori, segnando un impressionante aumento del 19% rispetto al 2022. Questi numeri confermano l’edizione 2023 come la migliore nella storia di EICMA.

I dati relativi al settore business sono altrettanto significativi, con 39.392 operatori del settore che hanno partecipato all’evento, di cui il 52% proveniva dall’estero, rappresentando 120 nazioni diverse.

Anche i media hanno giocato un ruolo importante, con oltre 7.000 giornalisti, tecnici e professionisti della comunicazione provenienti da 62 Paesi che hanno partecipato all’Esposizione. L’arena di MotoLive è stata un successo notevole, con oltre 3.000 posti a sedere sempre occupati durante le gare e gli spettacoli.

L’interesse per le aree di test ride dedicata all’e-Bike e ai veicoli degli espositori è stato evidente, con quasi 9.000 visitatori. Anche l’Esports Arena, il nuovo e coinvolgente contenuto espositivo dedicato al mondo gaming, ha attirato molti giovani, VIP e piloti. L’area YUM (Your Urban Mobility), una novità del 2023, ha suscitato interesse, ospitando imprese, istituzioni, Forze dell’ordine e le startup più innovative del settore.

Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A.: “Non c’è un pre o un post-pandemia, c’è EICMA. La lettura di questi risultati non lascia spazio a interpretazioni e conferma quanto il nostro appuntamento sia oggi ancora l’opportunità di business e relazioni, e soprattutto, di marketing e comunicazione, più performante per le aziende del nostro settore. Continuiamo a dimostrare un’attrattività internazionale e un valore unici al mondo, crescendo ininterrottamente e in modo esponenziale in tutti gli indicatori dal 2021, quando alcuni pensavano che il nostro evento fosse obsoleto. A questo si aggiunge l’attenzione crescente delle istituzioni, che rilancia anche il valore di EICMA come momento indispensabile per accendere un riflettore sulle istanze del comparto e accrescerne e rilevanza e autorevolezza”.

Pietro Meda, presidente di EICMA S.p.A.: “EICMA non ha solo continuato a investire sulla sua evoluzione da fiera ad evento espositivo, ma entra nel suo 110° anno di storia con uno sguardo aperto al futuro e all’innovazione della manifestazione stessa, attestandosi in qualche misura anche come un appuntamento trasversale e di costume. I padiglioni erano stracolmi di famiglie e di giovani, di passione, di nuovi contenuti speciali, intrattenimento ed eventi, che affiancano in modo sempre più completo e coinvolgente il grande impegno degli espositori, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per la fiducia e la fedeltà che continuano a dimostrarci. La stessa riconoscenza la tributiamo anche ai nostri sponsor, ai partner e alle istituzioni che sostengono EICMA”.

L’appuntamento con EICMA 2024 è dal 5 al 10 novembre.