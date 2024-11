EICMA 2024: oggi l’apertura al grande pubblico

L’EICMA 2024 ha finalmente aperto al grande pubblico, dando il via a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di moto e della filiera di riferimento. Questa edizione celebra i 110 anni dell’evento espositivo più importante e longevo al mondo, offrendo un ricco palinsesto di novità e spettacoli.

Quest’anno, l’EICMA conta oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi diversi e ben 2163 marchi rappresentati. Le aziende di settore presentano le ultime novità, proiettando i visitatori nel presente e nel futuro della mobilità su due ruote. Non mancheranno vip, piloti e content creator per arricchire l’esperienza dei partecipanti.

In pista, gli appassionati potranno assistere gratuitamente ad emozionanti gare con i migliori piloti delle discipline off-road, stuntmen, momenti di intrattenimento offerti da Radio Deejay e tanto altro. Si terranno anche gare dedicate alle leggende dell’enduro, del Supercross e molte altre discipline. Per celebrare al meglio i 110 anni della manifestazione, è stata allestita una mostra intitolata “Eicma: 110 anni di design a due ruote”, che porterà i visitatori in un viaggio attraverso la storia del design motociclistico. Inoltre, l’EICMA offre un’area dedicata al gaming, con simulatori di ultima generazione e console PS5 per vivere esperienze di gioco coinvolgenti.

Tra le novità di quest’anno, spicca il debutto della Champions Charity Race, che mette in sella più di sessanta piloti, inclusi veri e propri campioni del motorsport. Le gare si terranno in tre categorie diverse: Rally, Legend e Superbike, con duelli ad inseguimento che promettono grande spettacolo.

Per agevolare il pubblico, il Comune di Milano e Atm metteranno a disposizione 10mila posti auto gratuiti nei parcheggi di interscambio durante il fine settimana dell’EICMA. Inoltre, Trenord ha attivato un biglietto speciale chiamato “Trenord 4 EICMA”, al prezzo di 13 euro, per incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile per accedere alla Fiera.

Con un palinsesto ricco di eventi, novità e spettacoli, l’EICMA 2024 promette di essere un’edizione straordinaria per tutti gli appassionati di moto e del mondo delle due ruote. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.