EICMA: giovani e mobilità urbana al centro dell’edizione 2023

I riflettori si stanno preparando a brillare nuovamente sul palcoscenico più prestigioso dell’industria delle due ruote e della sua comunità di appassionati. Dal 7 al 12 novembre prossimi, l’attesissimo spettacolo di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Moto, farà il suo ritorno nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho.

L’ottantesima edizione di questo evento espositivo leggendario è stata presentata questa mattina al Piccolo Teatro Strehler – Scatola Magica di Milano. “La scelta di questo luogo non è casuale”, ha affermato il presidente di EICMA, Pietro Meda. “In un certo senso, EICMA è la messa in scena di un complesso spettacolo teatrale, progettato per entusiasmare e soddisfare sia il grande pubblico che gli espositori che salgono sul palco da noi allestito per loro”. I numeri dell’edizione 2023, che segna un ritorno ai livelli pre-pandemia, promettono già un grande successo. Saranno ben 1700 i marchi che occuperanno gli otto padiglioni di quest’anno, due in più rispetto al 2022.

Tra le novità più significative e importanti ci sono i ritorni sia delle principali Case motociclistiche che delle aziende dell’intera filiera. Inoltre, il 28% degli espositori sono nuovi arrivi, mentre il 64% delle aziende presenti quest’anno proviene da ben 45 Paesi stranieri. “Questo dato sottolinea la nostra posizione centrale e la nostra attrattività a livello internazionale e dimostra anche la rilevanza di un modello espositivo in costante evoluzione, sempre più ricco di contenuti ed iniziative speciali” – ha dichiarato l’amministratore delegato di EICMA, Paolo Magri, durante la conferenza stampa

Tra le novità di questa edizione 2023 spiccano due nuovi temi espositivi e aree d’interesse: l’EICMA Esports Arena e una zona dedicata alla Mobilità Urbana. La prima sarà un’area completamente dedicata ai giochi elettronici e ai videogiochi legati al motorsport, con un programma ricco di eventi, tra cui le finali del campionato online di motocross su quattro tappe, recentemente lanciato da #eicma in tutta Europa e negli Stati Uniti, che sta attualmente coinvolgendo gli appassionati di tutto il mondo. “Questo progetto è stato concepito per coinvolgere i giovani e giovanissimi”, ha commentato il presidente Meda, “e rappresenta anche uno strumento per le imprese del settore per comprendere il mercato del futuro. Anche se già ci sono giovani partecipanti a #eicma, con questa iniziativa, insieme al lancio degli NFT dello scorso anno che continua, vogliamo creare una sorta di ‘algoritmo EICMA’ online per coinvolgere il nostro pubblico e farlo vivere un’esperienza appassionante tra gli stand”.