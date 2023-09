EICMA: una Esports Arena tra le novità del 2023

Il mondo dei videogiochi fa il suo debutto in grande stile alla 80ª edizione dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, in programma dal 9 al 12 novembre presso i padiglioni della Fiera Milano a Rho. Gli organizzatori hanno annunciato con entusiasmo l’inaugurazione dell’arena dedicata agli esport, denominata EICMA Esports Arena.

Sarà un vero e proprio campionato online di motocross, l’EICMA ESPORTS MX, aperto ai giocatori di tutta Europa e Stati Uniti, a segnare il percorso di questa assoluta novità da qui fino all’apertura di EICMA 2023. Quattro le gare in calendario, che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: si parte il 2 ottobre dal tempio del cross di Maggiora, per passare ad Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e, infine, Riola Sardo (23 ottobre).

I primi dieci classificati di questo torneo online avranno l’opportunità di vincere un biglietto per Milano e parteciperanno alle finali che si terranno il 11 novembre presso l’EICMA Esports Arena. Qui, sulla fedele riproduzione digitale della pista off-road di MOTOLIVE, si disputeranno le sfide finali, dando vita a un evento straordinario all’interno dell’evento fieristico.

Durante la settimana dell’Esposizione, l’EICMA Esports Arena ospiterà numerosi eventi ed iniziative, con la partecipazione di piloti di fama internazionale e VIP, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’EICMA ha scelto Init Esports, un’azienda statunitense leader mondiale nella realizzazione di eventi speciali di Sim Racing e tornei di Esports motociclistici, per sviluppare questo nuovo progetto nel mondo dei videogiochi. Il CEO di Init Esports, Stefy Bau, una pluricampionessa di motocross, ha sottolineato l’importanza di “incontrare i giovani online, offrendo loro un’esperienza emozionante e contribuendo a promuovere il settore”. Il direttore esecutivo di EICMA, Giacomo Casartelli, ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti “un ponte senza soluzione di continuità tra il mondo digitale e quello fisico, un modo per dialogare con i futuri clienti dell’industria che rappresentiamo”.