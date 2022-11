EICMA: Vent presenta la prima eGravel bi-ammortizzata al mondo

Entrata ufficialmente nel mercato delle bici a pedalata assistita nel 2019, con la presentazione del primo concept ad EICMA, VENT continua a distinguersi nel settore per essere un’azienda all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia ed estremamente dinamica grazie alla propria visione lungimirante. Il patrimonio tecnico custodito in oltre 30 anni di storia, unito alla passione e alla competenza hanno permesso a VENT di creare una gamma di e-bike innovativa e con peculiarità uniche.

Ed è proprio in occasione della manifestazione milanese, tre anni dopo la presentazione della prima LDV500, che VENT presenta ufficialmente la versione definitiva della propria eGravel, la prima bi-ammortizzata al mondo. Arriva FRONTIER, stilosa, elegante, tecnologica e senza confini: il nome lo annuncia, il look lo conferma!

L’obiettivo di VENT era quello di creare una bici made in Italy che rappresentasse il trait d’union tra una classica bici da corsa e una mountain bike, pronta ad allargare i confini di uno dei movimenti su “due ruote” più in voga del momento a livello mondiale.

FRONTIER è una e-bike che esprime tecnologia, grazie alle soluzioni patentate che la equipaggiano, al design e all’artigianalità. Ogni esemplare è, infatti, unico poiché realizzato a mano dalle maestranze VENT che, con passione e amore per questo progetto, saldano ed assemblano ogni veicolo rendendolo esclusivo. Un dettaglio evidente quando si osserva il telaio di FRONTIER da vicino, che evidenzia le saldature realizzate con estrema attenzione e accuratezza. Una peculiarità apprezzata da chi conosce il valore di un prodotto realizzato a mano.

FRONTIER è capace di approcciare utilizzi diversi: dalle lunghe distanze su strade bianche fino al pavé cittadino, divenendo così una commuter perfetta per andare al lavoro o per essere sfoggiata ad un aperitivo. FRONTIER è la eGravel ideale per assecondare i seguaci del fenomeno bikepacking.

Nata come bici a pedalata assistita, FRONTIER si trasforma in una classica e stilosa bici muscolare estremamente leggera, grazie alla semplice sostituzione della ruota posteriore motorizzata con una ruota convenzionale, oltre all’estrazione della batteria dal proprio alloggiamento.