Ele A annuncia il “26 Summer Tour”: un’estate tra Italia ed Europa dopo il trionfo del “Pixel Tour”

Dopo il successo del suo “Pixel Tour” nei principali club italiani ed europei, Ele A è pronta a tornare dal vivo con un nuovo capitolo musicale. L’artista svizzera annuncia oggi il “26 Summer Tour”, una serie di appuntamenti estivi che prenderanno il via il 1° maggio da Catania e attraverseranno festival suggestivi in Italia e in Europa, tra cui il leggendario Montreux Jazz Festival.

Il nuovo tour rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita espressiva e artistica di Ele A. Le tappe, tutte open air, segnano il passaggio verso spazi più ampi e scenari internazionali senza perdere l’identità che ha reso la sua musica riconoscibile fin dagli esordi.

La tournée, organizzata da Magellano Concerti, partirà dall’ONE DAY FESTIVAL di Catania (1° maggio) e proseguirà con tappe in Italia e in tutta Europa: Ancona (Gulliverock, 23 maggio), Marina di Camerota (Meeting del Mare, 30 maggio), Bellinzona (Nevermind Music Festival, 5 giugno), San Marino (RAPublic Festival, 6 giugno), Neuchâtel (Festi’Neuch, 14 giugno), Bruxelles (Fête de la Musique, 20 giugno), Vicenza (Lumen Festival, 25 giugno), Arezzo (Men/Go Music Fest, 15 luglio) e Roma (Testaccio Estate, 23 luglio). Tra le date più attese, il 17 luglio a Montreux, quando Ele A salirà sul palco del prestigioso Jazz Festival svizzero con uno show inserito nel format “Tataki Shows”.

Il tour toccherà anche Cesena (Quartolato Festival, 31 luglio), Eggersriet in Svizzera (Sur le Lac, 7 agosto) e chiuderà il 29 agosto al Pfadi Folk Fest di Säuliamt. I biglietti sono già disponibili sul circuito ufficiale di Magellano Concerti.

Questa nuova avventura arriva dopo la pubblicazione del primo album ufficiale di Ele A, “Pixel”, uscito il 9 ottobre 2025 e accolto con unanime consenso. Un disco che ha consolidato la sua posizione nella scena musicale contemporanea, unendo “scrittura diretta e ricerca sonora” attraverso un equilibrio tra rap, pop e sperimentazione. Dopo i due EP “Globo” (2023) e “Acqua” (2024), “Pixel” ha rappresentato per l’artista una maturazione musicale e un punto di svolta: un viaggio che dal club si è trasformato in un percorso internazionale.

Nel corso della sua crescita artistica, Ele A ha collaborato con alcuni dei nomi più noti della scena italiana, tra cui Guè, Promessa, Gaia, NeS e Colapesce, oltre a incrociare i percorsi di Neffa, Francesca Michielin, Gemitaiz, Franco126 ed Emis Killa. Le sue connessioni eclettiche dimostrano una capacità unica di muoversi con fluidità fra sonorità e stili diversi, mantenendo una cifra personale e riconoscibile.

Classe 2002 e originaria di Lugano, Ele A è oggi considerata una delle voci più originali della nuova scena urban italiana. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, una partecipazione a Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, si è imposta come un’artista capace di coniugare il linguaggio street pop e l’attitudine hip hop in un racconto sincero e contemporaneo.

Il “26 Summer Tour” si presenta dunque come una naturale prosecuzione di un percorso in continua espansione. Da Catania a Montreux, passando per alcune delle città e dei festival più interessanti d’Europa, l’estate 2026 di Ele A si preannuncia come un nuovo capitolo di crescita e conferme, a testimonianza di una voce che non smette di evolversi, restando fedele al proprio stile e alla propria energia live.