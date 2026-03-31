Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Ele A annuncia il “26 Summer Tour”: un’estate tra Italia ed Europa dopo il trionfo del “Pixel Tour”

Published

Dopo il successo del suo “Pixel Tour” nei principali club italiani ed europei, Ele A è pronta a tornare dal vivo con un nuovo capitolo musicale. L’artista svizzera annuncia oggi il “26 Summer Tour”, una serie di appuntamenti estivi che prenderanno il via il 1° maggio da Catania e attraverseranno festival suggestivi in Italia e in Europa, tra cui il leggendario Montreux Jazz Festival.

Il nuovo tour rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita espressiva e artistica di Ele A. Le tappe, tutte open air, segnano il passaggio verso spazi più ampi e scenari internazionali senza perdere l’identità che ha reso la sua musica riconoscibile fin dagli esordi.

La tournée, organizzata da Magellano Concerti, partirà dall’ONE DAY FESTIVAL di Catania (1° maggio) e proseguirà con tappe in Italia e in tutta Europa: Ancona (Gulliverock, 23 maggio), Marina di Camerota (Meeting del Mare, 30 maggio), Bellinzona (Nevermind Music Festival, 5 giugno), San Marino (RAPublic Festival, 6 giugno), Neuchâtel (Festi’Neuch, 14 giugno), Bruxelles (Fête de la Musique, 20 giugno), Vicenza (Lumen Festival, 25 giugno), Arezzo (Men/Go Music Fest, 15 luglio) e Roma (Testaccio Estate, 23 luglio). Tra le date più attese, il 17 luglio a Montreux, quando Ele A salirà sul palco del prestigioso Jazz Festival svizzero con uno show inserito nel format “Tataki Shows”.

Il tour toccherà anche Cesena (Quartolato Festival, 31 luglio), Eggersriet in Svizzera (Sur le Lac, 7 agosto) e chiuderà il 29 agosto al Pfadi Folk Fest di Säuliamt. I biglietti sono già disponibili sul circuito ufficiale di Magellano Concerti.

Questa nuova avventura arriva dopo la pubblicazione del primo album ufficiale di Ele A, “Pixel”, uscito il 9 ottobre 2025 e accolto con unanime consenso. Un disco che ha consolidato la sua posizione nella scena musicale contemporanea, unendo “scrittura diretta e ricerca sonora” attraverso un equilibrio tra rap, pop e sperimentazione. Dopo i due EP “Globo” (2023) e “Acqua” (2024), “Pixel” ha rappresentato per l’artista una maturazione musicale e un punto di svolta: un viaggio che dal club si è trasformato in un percorso internazionale.

Nel corso della sua crescita artistica, Ele A ha collaborato con alcuni dei nomi più noti della scena italiana, tra cui Guè, Promessa, Gaia, NeS e Colapesce, oltre a incrociare i percorsi di Neffa, Francesca Michielin, Gemitaiz, Franco126 ed Emis Killa. Le sue connessioni eclettiche dimostrano una capacità unica di muoversi con fluidità fra sonorità e stili diversi, mantenendo una cifra personale e riconoscibile.

Classe 2002 e originaria di Lugano, Ele A è oggi considerata una delle voci più originali della nuova scena urban italiana. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, una partecipazione a Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, si è imposta come un’artista capace di coniugare il linguaggio street pop e l’attitudine hip hop in un racconto sincero e contemporaneo.

Il “26 Summer Tour” si presenta dunque come una naturale prosecuzione di un percorso in continua espansione. Da Catania a Montreux, passando per alcune delle città e dei festival più interessanti d’Europa, l’estate 2026 di Ele A si preannuncia come un nuovo capitolo di crescita e conferme, a testimonianza di una voce che non smette di evolversi, restando fedele al proprio stile e alla propria energia live.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Senza categoria

Premiere europea di Kia PV5 Cargo High Roof al Commercial Vehicle Show 2026

Spettacolo

Ele A annuncia il “26 Summer Tour”: un’estate tra Italia ed Europa dopo il trionfo del “Pixel Tour”

Spettacolo

Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei tappe nei principali club italiani

Motori

Citroën lancia la nuova serie speciale “Collection”: più stile, comfort e connettività su C3, SUV C3 Aircross e C4

Spettacolo

RHOVE: l’artista da 19 dischi di Platino ritorna con il singolo “FEMMINA”

Motori

CUPRA Tavascan: arriva una nuova versione da 140 kW con interni e tecnologia evoluti

Spettacolo

WILLIE PEYOTE annuncia oggi le date del suo CLUB TOUR 2026

Motori

Fiat Grande Panda premiata con l’AUTOBEST CONQUEST Award 2026 per il Design

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “POLAROID”: il nuovo brano di SKEYE

Motori

Škoda Peaq: un primo sguardo alla nuova ammiraglia 100% elettrica

Motori

Nuova Audi RS 5: debutta la prima plug-in high performance con torque vectoring elettromeccanico
Alpine A390

Motori

Alpine A390: la nuova sport fastback è ordinabile da oggi 

Spettacolo

Ed O’Brien dei Radiohead porta “An Evening With… Blue Morpho” a Milano

Motori

MAK STARK: nuovo standard di potenza ed eleganza 

Motori

Plenitude accelera sulla mobilità elettrica in Spagna

Motori

Hyundai Motor Group domina i premi IIHS 2026 con 16 riconoscimenti per la sicurezza

Tecnologia

OPPO svela Find X9 Ultra: rivoluzione fotografica con vero zoom ottico 10x

Motori

Jaguar rilancia il mito: la nuova Luxury GT elettrica ridefinisce prestazioni e comfort

Spettacolo

BECKY G: è uscito “MARATHON”, il nuovo singolo con ELKAN

Motori

Kia EV2: il nuovo SUV elettrico compatto che democratizza la mobilità a zero emissioni in Europa
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei tappe nei principali club italiani

Dal 16 aprile 2026 Chiello, tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, tornerà dal vivo con il “Chiello Club Tour...

7 ore ago

Spettacolo

RHOVE: l’artista da 19 dischi di Platino ritorna con il singolo “FEMMINA”

Rhove fa il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo, “Femmina”, disponibile da venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e...

9 ore ago

Spettacolo

WILLIE PEYOTE annuncia oggi le date del suo CLUB TOUR 2026

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “BURRASCA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube per EMI Records Italy / Universal Music...

9 ore ago

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “POLAROID”: il nuovo brano di SKEYE

È uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali “Polaroid”, il nuovo singolo di SKEYE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo. Il brano,...

10 ore ago