Electric Mobility for you: ecco l’offensiva “green” di Renault

Il mercato automotive si sta dirigendo a grandi passi verso un rapido abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

A fine agosto 2020, il mercato alimentazioni, sia in Europa che in Italia, mostra infatti un generale decremento dei carburanti tradizionali a favore delle alimentazioni “green”. In Europa, ad esempio, l’elettrico, l’ibrido e l’ibrido plug-in rappresentano l’11% del mercato rispetto al 6% nel 2019, mentre in Italia queste alimentazioni green rappresentano, in cumulato a fine Agosto, il 13% del mercato alimentazioni totale rispetto al 6% dello stesso periodo del 2019.

In questo contesto, Renault, pioniere e leader del mercato elettrico europeo, lancia in Italia il programma “Electric Mobility For You”, una offerta sui nuovi modelli ibridi e 100% elettrici che va incontro alle necessità dei consumatori e ai trend del mercato. Questo si traduce in una gamma 100% elettrica composta da 7 modelli: la berlina compatta ZOE, il quadriciclo TWIZY, la nuovissima TWINGO Electric, regina della città, e i veicoli commerciali KANGOO Z.E. e MASTER Z.E., oltre che la berlina RSM SM3 Z.E. e il piccolo SUV Renault City K-ZE, rispettivamente venduti in Corea e Cina. Inoltre, nel 2021 il Gruppo Renault introdurrà sul mercato Dacia Spring Electric, il veicolo 100% elettrico più accessibile d’Europa.

Alla base della gamma elettrificata di Renault, risiede la tecnologia E-Tech, vero fiore all’occhiello della Casa francese, che comprende: il full-hybrid (HEV), il plug-in hybrid (PHEV) e il 100% elettrico (BEV).

Renault ha provveduto dunque a una visione elettrificata per tutti i veicoli, disponendo di messi eco-sostenibili in ogni segmento di mercato. Renault Clio viene proposta con motorizzazione full-hybrid, con batteria da 1,2 kWh, che permette di viaggiare in elettrico per l’80% del tempo, con consumi ridotti del ben 40%. Poi Captur con la propulsione plug-in hybrid, per avere un’alternativa del mondo dei SUV compatti. Captur PHEV grazie al propulsore E-Tech può viaggiare esclusivamente in modalità elettrica per ben 65 km (WLTP), con una velocità massima di 135 km/h. Lo stesso powertrain ibrido viene riproposto anche a bordo di nuova Renault Megane. A competamento di una gamma davvero intrigante, troviamo la seconda generazione di Zoe, la nuova Twingo a batterie e nuova Dacia Spring BEV.

Tecnologie non solo al servizio dei prodotti ma anche dei servizi. Renault, infatti, che si pone come obiettivo prioritario la massima soddisfazione del cliente in tutta la sua esperienza con la Marca, punta a garantire nuovi servizi, con un sito interamente dedicato a “Electric Mobility For You” che racconta nel dettaglio tutte le tecnologie della sua gamma elettrica ed ibrida mentre sarà messo a disposizione della sua Rete un innovativo modulo digitale comprensivo di una piattaforma streaming, attraverso cui ciascun dealer potrà realizzare degli eventi digitali locali.