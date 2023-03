Eleveit: la nuova collezione offroad 2023

Eleveit, l’azienda veneta specializzata in abbigliamento tecnico per le ruote artigliate, è pronta a lanciare la nuova collezione 2023, arricchita di nuove colorazioni e di prodotti di altissima qualità. Le competizioni sono da sempre nel DNA di Eleveit, che con grande passione e impegno ha creato una gamma di prodotti offroad che rispondono alle esigenze dei top riders del panorama internazionale.

La nuova collezione offroad 2023 presenta numerose novità, tra cui il completo motocross ed enduro X-Legend 23, che ha riscosso fin da subito un grande successo. Portato in gara da Alberto Forato nel mondiale motocross MXGP, il nuovo completo ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, garantendo una perfetta vestibilità e un’ottima resistenza alle sollecitazioni più estreme.

Il tessuto poliestere estremamente leggero e traspirante utilizzato per il nuovo completo X-Legend 23 jersey, conferisce al prodotto un fit aderente e confortevole. Disponibile in cinque nuove colorazioni, tra cui il rosso/bianco/nero, il blu/bianco/nero, il grigio/giallo/nero, il bianco/nero e il grigio scuro con inserti bianco e nero, il X-Legend 23 jersey è disponibile in taglie che vanno dalla S alla XXL, con un prezzo di 59,90€.

Il pantalone X-Legend 23 pants, realizzato in un materiale molto resistente e apprezzato da tutti i top riders del panorama internazionale, è disponibile in taglie che vanno dalla 28 alla 40. Il prezzo al pubblico è di 149,90 €. Il poliestere elasticizzato a 4 vie conferisce al pantalone un’ eccellente mobilità e un ottimo confort, garantendo la massima libertà di movimento durante le competizioni di motocross ed enduro.

Il nuovo X-Legend 23 gloves è un guanto slim fit in poliestere totalmente rivisitato, che punta su stile, sicurezza e vestibilità al top. I rinforzi sono stati posizionati sulla parte del palmo con una imbottitura leggera, mentre la protezione più resistente nella parte esterna del mignolo garantisce una protezione totale del dito più esterno. Le cuciture sono studiate appositamente per non rendere il guanto rigido ed estremamente comodo soprattutto nella parte delle dita. Disponibile in taglie che vanno dalla S alla XXL, il nuovo X-Legend 23 gloves ha un prezzo di 34,90 €.

La nuova collezione offroad 2023 di Eleveit è pronta a soddisfare le esigenze di chi pratica discipline come il motocross e l’enduro, garantendo stile, sicurezza e vestibilità al top.