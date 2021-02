ELLESSE presenta la collezione footwear SS 2021

Ellesse è l’iconico marchio sportivo fondato a Perugia nel 1959 dalla personalità carismatica di un sarto italiano, Leonardo Servadio (dalle cui iniziali deriva il nome), che rompe i confini tra moda e sport. Negli anni ’70 Ellesse raggiunge l’apice della sua popolarità e il logo diventa immediatamente il segno distintivo del brand. Dalla pista da sci al campo da tennis fino allo streetwear, Ellesse rivoluziona così il significato di sportswear in tutto il mondo.

Ancora oggi Ellesse continua ad essere il brand soprattutto del tennis, da cui NICE FOOTWEAR trae ispirazione per la creazione delle nuove collezioni di calzature, a cui si aggiungono contaminazioni leisure per renderla la scarpa urban per eccellenza.

La collezione di sneakers SS 2021 segna infatti un ritorno alle origini nei campi da tennis e fa un salto nell’archivio degli anni ’80 di Ellesse.

Le nuove sneakers Ellesse sono ispirate alle collezioni retrò del brand e al DNA tutto italiano con riferimento esplicito ma inaspettato al tennis.

“Court couture” è un richiamo all’eredità nella sartoria del brand, oggi rivisitata in chiave contemporanea che porta ad un’estetica più raffinata e un posizionamento del logo più sottile. Questo nuovo equilibrio tra streetwear e “su misura” è contemplato anche dall’utilizzo dei materiali sempre più innovativi e performanti.

La linea Heritage di calzature presenta diversi modelli iconici rivisitati sia per uomo che donna. Archivium, per lui e per lei, è un classico senza tempo di Ellesse. Una moderna rielaborazione della caratteristica suola cupsole che si completa di una tomaia in pelle dove il logo è minimalista e si fonde nella silhouette ispirata appunto al tennis.

Tanker, modello nato negli anni ’80 in collaborazione con il famoso designer Marc Sadler, torna anche per questa stagione con materiali contemporanei e conserva dettagli di design unici della scarpa originale del 1982. Per lei, Tanker presenta una speciale zeppa che rende la sneaker più grintosa e pop.

La linea Indus, nata nel 1990, è sempre grande protagonista con i suoi profili colorati e fluenti che si rifanno alle piste da sci. Infine si amplia la collezione di ciabatte “slide-on” in gomma che assumono sempre più carattere grazie alle speciali combinazioni cromatiche. Non più indossate solo negli ambienti indoor come la piscina e la palestra, le ciabatte Ellese puntano sempre a essere un’icona causal chic dal comfort estremo.

La nuova collezione di sneakers Ellesse SS 2021 è di nuovo pronta a dettare tendenza.