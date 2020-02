Elodie, “Andromeda” è il brano più trasmesso dalle radio

Continua il successo di “Andromeda”, il brano che Elodie ha presentato alla 70° edizione del Festival di Sanremo, è il più suonato dalle radio italiane in questa settimana e uno dei più ascoltati con oltre 5 milioni di stream.

“Andromeda”, contenuta all’interno dell’album “This is Elodie”, il nuovo progetto discografico di Elodie per Island Records (Universal Music Italia), in Top 10 nella classifica degli album più venduti Fimi/Gfk, è una delle canzoni più ascoltate e apprezzate dal pubblico. Un successo registrato anche per il videoclip ufficiale, che ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni su YouTube (https://tinyurl.com/wgjh5un).

Ad aprile Elodie si esibirà in due date live, prodotte da Vivo Concerti, il 16 a Milano, presso Santeria Toscana 31, e il 18 a Roma, al Teatro Centrale.

