Elodie è la star dell’ultima campagna Zalando

Zalando, la piattaforma di e-commerce leader in Europa nel settore della moda e dello stile di vita, si unisce al periodo più significativo della musica italiana lanciando la sua nuova campagna: “Ogni palco è un palco importante. Affrontalo con il tuo stile” con la celebre pop-star italiana Elodie come protagonista.

Zalando mette in risalto la giovane artista italiana per illustrare come la moda non sia solo un mezzo per esprimere la creatività e la propria identità, ma anche un elemento che può influire positivamente sulla fiducia in se stessi.

La campagna pubblicitaria invita a riflettere su quei momenti della vita in cui si potrebbe dubitare di sé stessi e sentirsi insicuri, dimostrando poi come la scelta di un abbigliamento che favorisca il comfort sia la chiave per gestire con successo qualsiasi situazione, compresi i momenti più importanti.

Il focus della campagna, in particolare nel video di 30 secondi, si concentra sul parallelo tra due storie: da un lato Elodie che si prepara per salire sul palco, dall’altro un ragazzo “comune” che si appresta a affrontare la discussione della sua tesi. Questa correlazione è espressa attraverso la transizione da un’attesa ansiosa la sera prima al giorno successivo, quando entrambi, grazie allo stile che li fa sentire a proprio agio, affrontano la loro sfida con sicurezza.

Inoltre, con la campagna “Ogni palco è un grande palco. Affrontalo con il tuo stile” con Elodie, Zalando desidera evidenziare la vasta gamma di articoli premium e designer presenti nel suo assortimento.

La campagna sarà live dal 1° febbraio per due mesi e verrà trasmessa su tutti i canali, incluse le TV (reti nazionali come Rai, Mediaset, Discovery and SKY), le radio (tra cui, ad esempio Radio Deejay, Radio 105, R101, Radio Italia e RTL 102.5 Lyrics), l’OOH e il digital (lo spot verrà declinato su Spotify, META, Instagram e TikTok). Come parte della campagna, Elodie darà anche voce al commercial per le TV e allo spot sviluppato per le radio.