Elodie per Sephora Collection

Una collezione che raccoglie varie sfumature della personalità Elodie, reinterpretandole attraverso il make up con l’aiuto dell’expertise Sephora Collection: due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain. Un processo creativo a cui la cantante ha partecipato con passione e attenzione trovando numerosi punti di contatto con il brand. Per Sephora Collection come per l’artista, infatti, valori come l’accessibilità, l’inclusività, il fun ma anche la continua ricerca e la qualità del lavoro sono caratteristiche guida per qualsiasi nuovo progetto.

Semplice da usare, adatta a vari momenti della giornata e varie occasioni la collezione è frutto di un lavoro durato oltre un anno e iniziato quando Elodie lo scorso gennaio è volata a Parigi per essere accolta nell’headquarter europeo di Sephora dove ha lavorato insieme al team di sviluppo prodotto del brand alternando brief ben precisi di shade e modalità di applicazione a racconti di vita personale che il brand ha tradotto in una collezione dai colori bronze e pop.

Elodie è una donna e un’artista eclettica: ricercata e raffinata da un lato, attenta ai dettagli, alle armonie, agli accostamenti, decisamente pop dall’altro lato, semplice, immediata e vera. E proprio nella “tavolozza” delle palette firmate dalla cantante romana questa anima al contempo pop e ricercata, è evidente: se da un lato troviamo tutte le sfumature perfette per creare un make up nude e bronze dall’altro spiccano le nuance più cariche della palette occhi, come il fucsia MYSS, il giallo ocra Elodie e un rosso JOAN.

Una palette occhi che diventa un vero e proprio racconto attraverso cui è possibile entrare nel mondo di Elodie, ogni nuance prende infatti il suo nome da una delle persone importanti della vita, privata e non, della cantante, nomi soprattutto di donne che l’hanno accompagnata nel percorso di crescita e empowerment.

Così la stessa artista descrive la scelta delle shades: “Da tonalità bronze che parlano delle mie origini ai colori e gli effetti pop che rompono gli schemi, la collezione è una giostra di colori e citazioni che mi fanno dire: ecco, tutto questo sono io.”