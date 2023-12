Elrow Town sceglie l’Iren Green Park

Dopo lo straordinario successo delle precedenti manifestazioni italiane, tra cui elrow XXL a Padova, elrow alla Rimini Beach Arena ed elrow al Parco Gondar in Puglia, elrow alza ulteriormente il livello presentando il suo spettacolo più grande e coinvolgente: elrow Town, che si terrà presso l’Iren Green Park, Reggio Emilia (Campovolo).

L’Italia è stata il primo paese a ospitare gli spettacoli elrow al di fuori della Spagna, e gli organizzatori sono determinati a offrire al pubblico italiano il massimo nella prima edizione di elrow Town. La data scelta per questo straordinario evento è sabato 8 giugno 2024, con l’obiettivo di radunare oltre 25mila appassionati di musica elettronica nell’iconica location dell’Iren Green Park, Reggio Emilia (Campovolo), diventata nel corso degli anni una delle sedi più prestigiose per alcuni dei principali concerti italiani. Un festival a tema di ben 12 ore: da mezzogiorno a mezzanotte. Un’esperienza straordinaria grazie alla presenza di 5 palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, più di 40 dj e oltre 200 performer

“Dopo tanti anni in questo settore, e potendo constatare il sempre crescente numero di fan in Italia, siamo convinti che il pubblico meriti di poter partecipare a quella che è la nostra produzione più grande e imponente tra quelle che portiamo in giro per il mondo. L’Italia, uno dei Paesi di riferimento per i nostri eventi, non poteva essere lasciata fuori da questa bellissima esperienza. Siamo desiderosi di offrire qualcosa che non si è mai visto in un festival italiano! Faremo qualcosa di diverso, dove le persone possano sentirsi parte dello show… together we can make magic happen, insieme possiamo far accadere la magia, si dice. E magia sarà! Sappiamo quanto sia importante per il nostro pubblico, e ci impegneremo al massimo per far sì che tutto proceda in maniera impeccabile, gestendo addirittura la parte operativa dello show per la prima volta” – ha affermato Juan Arnau, fondatore di elrow.