EM1 e: il primo elettrico Honda destinato al mercato europeo

Honda ha lanciato l’EM1 e:, il suo primo veicolo elettrico a due ruote destinato al mercato europeo. Questo evento è in linea con il piano aziendale annunciato nel settembre 2022, che prevede l’introduzione di almeno 10 modelli elettrici a livello globale entro il 2025. Non solo rappresenta un importante passo per Honda verso l’obiettivo della “carbon neutrality” per la sua gamma completa di moto e scooter entro il decennio 2040-2050, ma si rivolge anche a un pubblico giovane alla ricerca di un mezzo di trasporto urbano facile e divertente, privo di emissioni.

La sigla “EM” sta per Electric Moped (ciclomotore elettrico) e l’EM1 e: è progettato per catturare l’attenzione con le sue linee morbide e tondeggianti, che lo distinguono dalla concorrenza e mostrano la sua unicità anche all’interno della gamma Honda. Con una pedana piatta e un design compatto, questo veicolo si adatta perfettamente alle esigenze degli spostamenti urbani.

La vera innovazione dell’EM1 e: risiede nel motore elettrico integrato nel mozzo ruota e nell’esclusivo Honda Mobile Power Pack e:. Quest’ultimo può essere facilmente rimosso per consentire una comoda ricarica domestica utilizzando un caricabatterie dedicato. Questo approccio pratico e funzionale offre un’alternativa semplice e conveniente per la ricarica del veicolo.

L’EM1 e: offre una dotazione completa, che include un cruscotto digitale, comandi di alta qualità, una pedana piatta spaziosa, un vano portaoggetti sottosella e una presa di ricarica USB. Dispone inoltre di pedane per il passeggero, un portapacchi posteriore e un cavalletto laterale. Nonostante la sua natura elettrica, l’autonomia di guida raggiunge i 41,3 km, con una velocità massima di 45 km/h, simile a quella dei ciclomotori tradizionali da 50cc.

Un aspetto interessante riguarda il metodo di vendita dell’EM1 e:. Per garantire che i clienti non debbano preoccuparsi dello smaltimento o del riciclaggio dell’Honda Mobile Power Pack e:, il veicolo sarà disponibile tramite schemi di leasing, noleggio o abbonamento, a seconda del Paese. In questo modo, i clienti potranno godere delle prestazioni dell’EM1 e: senza il peso delle responsabilità connesse alla gestione e allo smaltimento finale delle batterie.

Come suggerisce il nome, l’Honda Mobile Power Pack e: è una batteria asportabile che può essere facilmente rimossa dall’EM1 e: per la ricarica domestica. Il processo di ricarica è semplice: il caricabatterie, dotato di una ventola di raffreddamento ad aria, può essere collegato a una presa domestica monofase 100-240 V AC e fornisce un massimo di 270 W. Il caricabatterie pesa 5,3 kg ed è dotato di una spia LED a 4 segmenti per indicare lo stato di carica della batteria. L’Honda Mobile Power Pack e: pesa circa 10 kg e può essere facilmente trasportato e sostituito grazie a una comoda maniglia.

Il tempo di ricarica completo, partendo dallo stato di carica a zero, è di circa 6 ore. Tuttavia, per una ricarica più rapida, è possibile passare dal 25% al 75% di carica in soli 2,7 ore (circa 160 minuti). Grazie alla durabilità dei componenti Honda, l’Honda Mobile Power Pack e: può essere ricaricato più di 2.500 volte, offrendo una lunga durata utile prima di dover essere sostituito.