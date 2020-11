Emergenza sanitaria COVID-19: COYOTE indica come muoversi nelle varie regioni

L’epidemia Corona virus è nel mezzo della sua seconda ondata e sta mettendo ancora una volta a dura prova tutti.

C’è molta stanchezza e sconforto da parte dei cittadini italiani che si trovano nuovamente ad affrontare un lockdown, più light di quello di marzo, ma comunque con grandi restrizioni alla mobilità a seconda del colore di appartenenza della propria regione: fascia gialla, fascia arancione e fascia rossa.

La mobilità è garantita nelle zone di fascia gialla, diversamente nelle zone di fascia arancione e rossa gli spostamenti sono vietati sia in entrata che in uscita della regione che al suo interno ad eccezione di comprovate esigenze lavorative o di salute che andranno autocertificate dall’automobilista.

COYOTE ancora una volta è un partner affidabile in quanto fornisce agli utenti le informazioni sui colori delle zone attraverso un’allerta e le restrizioni alla mobilità con messaggi specifici geolocalizzati tramite l’APP COYOTE, dispositivi COYOTE mini e COYOTE NAV+ o le soluzioni integrate, infatti sono state mappate tutte le regioni d’Italia a l’utente in base alla sua posizione riceverà il messaggio personalizzato.

Questi avvisi sono gestiti in tempo reale grazie ad un team di esperti che vigila quotidianamente su tutti gli eventi che hanno un impatto sulla circolazione stradale. Lo scenario cambia costantemente proprio in base agli indici di contagio e una regione che oggi si può trovare in zona gialla, magari fra una settimana si trova in zona arancione o addirittura rossa. Queste mappature fatte dai sistemi COYOTE forniscono la possibilità all’automobilista di essere sempre informato, in tempo reale, sulle condizioni stradali per guidare in completa sicurezza.

A differenza di altri servizi che si basano solo su scambio di informazioni tra utenti, la veridicità delle informazioni del servizio COYOTE proviene da un algoritmo proprietario e da un team di esperti.

Inoltre, anche la Community COYOTE contribuisce ad avere maggiori informazioni sull’evolversi della viabilità potendo segnalare in tempo reale eventuali cambi di scenario che possono esser utili per ogni automobilista per modificare i propri programmi di viaggio.