Emis Killa e Jake La Furia: “17” è disco d’oro

“17”, il nuovo album di Emis Killa e Jake La Furia, è disco d’oro. Il progetto discografico, dopo aver toccato la vetta per due settimane consecutive della classifica FIMI/Gfk, ottiene anche questo importante riconoscimento a meno di un mese dalla pubblicazione. Ad oggi è ancora stabile nella Top 4 degli album più venduti.

Sull’onda del successo ottenuto con il loro primo disco insieme, i due artisti hanno annunciato due date live, al Fabrique di Milano venerdì 21 maggio 2021 e all’Atlantico di Roma sabato 29 maggio 2021. Per l’occasione, Emis Killa e Jake La Furia porteranno sul palco i brani contenuti nell’album di inediti “17”, come il singolo che ha anticipato l’intero progetto, “Malandrino”, attualmente in rotazione radiofonica, “Medaglia”, oltre ad alcune delle canzoni più apprezzate dei due artisti e alle fruttuose collaborazioni reciproche in tracce di successo come “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri.

“17” è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati del rap. In sole 24 ore, infatti, 8 brani si sono posizionati nella Top 10 di Spotify. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.