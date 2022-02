emporia: disponibile in Italia il nuovo TOUCHsmart.2

emporia, produttore austriaco e pioniere in materia di smartphone, app e feature phone facili da usare per la generazione over 65, ha annunciato la disponibilità italiana del nuovo telefono emporia TOUCHsmart.2, che si distingue per la perfetta integrazione di touchscreen e tastiera fisica.

Questo nuovo modello introduce diverse innovazioni, fra cui il ritorno del tasto di selezione rapida, per un più agevole utilizzo delle più diffuse app di messaggistica. Grazie a questo tasto posizionato centralmente sulla tastiera, l’utente può avviare direttamente la sua app di messaggistica preferita (WhatsApp, Signal o Telegram) ed è subito in contatto diretto con i suoi cari.

“Le soluzioni smart colpiscono per la loro semplicità”, dice Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia, “il team di ricerca e sviluppo di emporia ha dimostrato ancora una volta che alti standard tecnici e facilità d’uso non sono una contraddizione, ma possono coesistere portando un grande beneficio ai nostri utenti.”

L’emporia TOUCHsmart.2 è dotato di assistente vocale, torcia a LED, sveglia con funzione snooze, radio, calendario e molto altro. Il pulsante brevettato di chiamata d’emergenza emporia, la protezione IP54 contro la polvere e gli spruzzi e la compatibilità con gli apparecchi acustici M4/T4, così come l’accettazione automatica delle chiamate quando il telefono viene aperto, danno all’utente una maggiore sicurezza nel funzionamento e nell’utilizzo quotidiano del loro device.

Un’ulteriore novità in questo telefono è rappresentata dalla nuova presa di ricarica con standard USB Type-C che elimina ogni fastidio o difficoltà nel connettere il dispositivo al caricabatterie. L’emporiaTOUCHsmart.2 ha inoltre 2 fotocamere (fotocamera principale, incrementata da 5 a 8MP e selfie camera da 2MP), supporta la tecnologia VoLTE (Voice over LTE) ed è dotato del sistema operativo Android 8.1 Go.

Ultima innovazione integrata su questo speciale modello è l’assistente vocale dedicato all’attivazione e alla notifica di diversi servizi, fra cui l’avviso di sms e chiamate in arrivo, l’avviso di funzione della torcia e della fotocamera, notifica del livello di volume e della batteria, oltre che il comodo avviso di attivazione del tasto SOS.

La confezione comprende infine una cover aggiuntiva che va a nascondere il pulsante di chiamata d’emergenza, cavo USB-C con spina di alimentazione, base di ricarica, auricolari, istruzioni per l’uso e un libro di formazione sulle applicazioni di messaggistica dedicato a tutti gli utenti emporia che per la prima volta si avvicinano alla tecnologia.

Il nuovo telefono emporia TOUCHsmart.2 è disponibile presso i migliori negozi di elettronica e gli operatori di telefonia al prezzo consigliato al pubblico di 129,90€.