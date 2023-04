Enel X Way e ACI: un’intesa per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia

Enel X Way, la società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ha firmato un protocollo con ACI – Automobile Club d’Italia, con l’obiettivo di creare le condizioni per la diffusione capillare della mobilità elettrica attraverso l’offerta di soluzioni all’avanguardia e servizi sempre più efficienti. Un’intesa che intesa mira a valorizzare l’e-mobility come acceleratore della transizione energetica.

La partnership permetterà di condividere i piani di sviluppo della mobilità, individuare luoghi idonei per l’installazione di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, sia in ambito pubblico che privato. Oltre ai 18mila punti già installati dall’azienda su tutto il territorio, saranno offerte soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, come WayMedia – una struttura integrata che offre servizi di ricarica e pubblicitari multimediali correlati al contesto territoriale. Inoltre, verranno installate infrastrutture HPC (“High-Power Charging”), ultra-fast e di ultima generazione, che consentono di ricaricare l’auto in circa 20 minuti. Servizi e soluzioni che Enel X Way mette a disposizione di ACI e dei soci della Federazione, anche nell’ottica di un utilizzo per l’elettrificazione delle sedi.

“Viaggiare in elettrico non vuol dire solo spostarsi in maniera sostenibile, ma concepire e vivere in prima persona un’esperienza di trasporto innovativa, digitale e meno invasiva – ha dichiarato Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way. – Siamo soddisfatti dell’avvio di questa collaborazione con ACI perché traccia le linee-guida del presente e del futuro della mobilità elettrica del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti e sinergie che puntano su due elementi fondamentali: l’elaborazione di soluzioni su misura dell’utente e delle sue esigenze e la capacità di fare sistema con le più importanti associazioni ed imprese del settore automotive”.

“In questa fase di transizione e cambiamenti della mobilità – ha dichiarato il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, – è importante avere dei partner competenti che svolgono ruoli strategici nel settore come Enel X Way. Il protocollo siglato è il miglior seguito alle attività per la mobilità elettrica già svolte dal laboratorio sperimentale presso il Centro di Guida Sicura ACI Sara di Vallelunga.”