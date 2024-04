Energia nuova per la Neue Klasse: auto elettriche per l’accumulo di energia

I modelli BMW Neue Klasse previsti per il lancio nel 2025 saranno in grado di immagazzinare elettricità e funzionare come una presa di corrente. Sono dotati di tecnologia per la ricarica bidirezionale, ovvero la capacità di accettare e fornire energia elettrica.

Con i più recenti studi di design, la berlina BMW Vision Neue Klasse e ilSAV BMW Vision Neue Klasse X, il BMW Group mostra come saranno i veicoli principali della prossima generazione del marchio BMW. Rappresentano la gamma di innovazioni tecnologiche con cui l’azienda sta dimostrando la sua futura sostenibilità.

Vehicle to Home: elettricità per la casa

Nella fase iniziale della tecnologia, la ricarica bidirezionale permetterà ai clienti di utilizzare la batteria ad alta tensione del veicolo come dispositivo di accumulo di energia stazionario. Qui, l’elettricità a emissioni zero generata dal sistema fotovoltaico del cliente viene temporaneamente immagazzinata nella batteria del veicolo con l’aiuto della BMW DC Wallbox Professional e successivamente restituita per alimentare altri apparecchi domestici, rendendo il cliente indipendente dalla rete elettrica esterna per un certo periodo e riducendo i costi energetici.

Vehicle to Grid: restituire alla rete

La seconda fase della ricarica bidirezionale consentirà ai clienti di mettere a disposizione una parte della capacità della loro batteria esternamente. Questa capacità energetica può essere utilizzata sia per la ricarica dalla rete che per la restituzione di energia ad essa in momenti appropriati. L’accesso al mercato dell’energia è fornito dal partner E.ON. Per fare ciò, i clienti avranno bisogno della tariffa dinamica dell’elettricità di E.ON, che gestirà il processo di ricarica insieme al backend BMW per consentire la generazione di entrate dallo scambio di energia. Questa funzione diventerà disponibile nei vari mercati solo una volta adottate le necessarie misure regolamentari.

Vehicle to Load: l’auto come una power bank

La funzione Vehicle to Load consente di utilizzare l’energia immagazzinata nel veicolo per alimentare apparecchiature elettriche esterne. Ciò significa che la Neue Klasse può fungere da power bank mobile per caricare ad esempio una bicicletta elettrica o fornire energia a dispositivi elettrici durante il campeggio.

Indipendentemente dal tipo di ricarica bidirezionale utilizzata, il desiderio di mobilità del cliente viene sempre al primo posto. Ciò è garantito dall’utilizzo intuitivo e semplice tramite l’app My BMW, che può essere utilizzata per controllare l’intero ecosistema BMW Connected Home Charging.