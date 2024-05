Eolie Music Fest 2024: tra i primi nomi Subsonica Diodato e Willie Peyote

L’estate si avvicina e con essa prende vita “EOLIE MUSIC FEST”, un evento senza pari in programma nelle incantevoli Isole Eolie dal 4 al 7 luglio. Questo straordinario happening offre agli spettatori l’opportunità di immergersi nella bellezza delle Eolie mentre godono di straordinarie esibizioni musicali dal vivo e di performance artistiche avvincenti. Salina, Lipari e Panarea saranno i palcoscenici privilegiati per accogliere un eclettico cartellone musicale curato personalmente da Samuel Romano, che presenta alcuni dei più celebri artisti della scena musicale italiana, in un contesto scenografico tanto straordinario quanto mozzafiato.

L’edizione 2024 inizierà ufficialmente giovedì 4 luglio con un’anteprima a Capo d’Orlando, per poi proseguire venerdì 5 luglio a Salina, sabato 6 luglio a Lipari e domenica 7 luglio a Panarea. A calcare il ponte del veliero Sigismondo, l’iconica imbarcazione su cui si svolgeranno i live set di EOLIE MUSIC FEST, ci saranno due artisti freschi di vittoria ai David di Donatello 2024: Diodato e i Subsonica, che proporranno un esclusivo set acustico. Alle Eolie arriveranno anche due amici del festival: il rapper e cantautore Willie Peyote e le leggende del freestyle Ensi & Nerone, che portano sulle Isole il loro progetto BRAVA GENTE. Spazio poi al rock con i Marlene Kuntz per celebrare i 30 anni dall’uscita del loro disco d’esordio Catartica, alla leggenda della house music Dj Ralf e alla freschezza di Silent Bob & Sick Budd. Infine, sabato 6 luglio una serata tutta da ballare con il dj set di Boss Doms & Lollino in occasione della Burn Energy Night in Lipari.

EOLIE MUSIC FEST si conferma dunque come una grande esperienza indimenticabile: suoni, immagini, il profumo del mare e dei paesaggi incredibili delle isole rendono i 4 giorni di festival davvero unici.