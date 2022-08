Epson: al videoproiettore EH-LS12000B l’EISA Award nella categoria “Home Theater”

La giuria di EISA (Expert Imaging and Sound Association, comunità di 60 riviste tecnologiche, siti web e commentatori di social media di 29 Paesi) ha assegnato al videoproiettore laser Epson EH-LS12000B il premio di miglior prodotto per la categoria Home Theater 2022-23.

Questa la motivazione: “Con il notevole EH-LS12000B, Epson apporta un significativo aggiornamento alla sua tecnologia di pixel-shifting “4K Pro UHD” e raddoppia la qualità con una sorgente luminosa full laser che offre 2700 lumen sia per il bianco che per il colore, grazie alla tecnologia proprietaria del pannello 3LCD. A questo si aggiunge l’elaborazione delle immagini a 32 bit che ottimizza in tempo reale il colore, il contrasto, l’HDR e l’interpolazione dei fotogrammi fino a 120Hz, mentre il gaming è supportato da tempi di latenza in ingresso inferiori a 20 millisecondi e dalla compatibilità con sorgenti 4K/120Hz. Nel complesso, Epson ha realizzato un videoproiettore che offre prestazioni 4K fluide e cinematografiche su grande schermo, e che rende l’installazione un gioco da ragazzi grazie a un versatile sistema di lens-shift. In una parola: epico.”

Annunciato lo scorso autunno (insieme alla versione con chassis bianca), EH-LS12000B è un videoproiettore laser di fascia alta per l’home cinema, ideale per gli appassionati di film e i gamer alla ricerca di un’esperienza coinvolgente sul grande schermo, perfetto anche per apprezzare gli eventi sportivi.

Un mix di tecnologie avanzate consente di apprezzare immagini di qualità straordinaria con un elevato rapporto di contrasto dinamico (ben 2.500.000:1) per neri profondi, risoluzione 4K reale (8,3 milioni di pixel), supporto HDR10+ per dettagli più nitidi, tecnologia 3LCD per colori naturali e ricchi al tempo stesso, ottiche motorizzate e sorgente luminosa laser, che non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma offre anche fino a 10 anni di funzionamento.