Epson potenzia la sua gamma di stampanti professionali

Epson espande ulteriormente la famiglia di stampanti SureColor serie T con tre nuovi modelli professionali dalle funzionalità avanzate: SC-T3405 (con stand da pavimento) e SC-T3405N (da scrivania), entrambe da 24 pollici (A1); e SureColor SC-T5405, una stampante da pavimento da 36 pollici (A0).

Questi modelli SureColor, per i quali Epson ha ascoltato attentamente il feedback dei clienti, estendono l’offerta di stampanti tecniche Epson per i fornitori di servizi professionali e sono ideali per la stampa di progetti CAD di alta qualità, disegni tecnici di architettura o ingegneria, documenti di ufficio, manifesti ad alta visibilità per organizzatori di eventi o signage per punti di acquisto (POP). Consentono inoltre di stampare in modalità wireless da tablet e smartphone, ma anche da altre stampanti.

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, spiega: “Ascoltiamo attentamente sia i nostri clienti sia quello che ci dicono le ricerche di mercato e questo ci ha permesso di individuare i modi per rispondere meglio a richieste e necessità. L’esigenza di stampare in modo esatto, preciso, affidabile e con molti dettagli è fondamentale per tecnici, architetti o chiunque utilizzi carte topografiche, studi su scala territoriale o inerenti alla gestione delle città. Le nuove stampanti sono perfette anche per la produzione di poster di alta qualità, per le scuole, per i rivenditori o per comunicazioni pubblicitarie ad alta visibilità”.