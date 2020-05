Epson presenta il servizio “ReadyPrint”

Epson Italia presenta ReadyPrint, il primo servizio di stampa in abbonamento per le persone che usano sia le stampanti con cartuccia (ReadyPrint Flex) sia quelle EcoTank dotate di serbatoi d’inchiostro ricaricabili (ReadyPrint EcoTank).

Per alleggerire ulteriormente i costi in questo periodo di difficoltà, il servizio di abbonamento mensile ReadyPrint Flex offre un periodo iniziale gratuito di tre mesi dalla data di registrazione. Questa soluzione è disponibile per le stampanti WorkForce ed Expression Home che utilizzano le cartucce della serie 603: tre piani tariffari consentono di soddisfare numerose esigenze di stampa a partire da meno di 2 euro al mese. I clienti possono scegliere un numero fisso di pagine stampate al mese (1,99 euro per 30 pagine, 2,99 euro per 50 pagine o 4,99 euro per 100 pagine) e le pagine non utilizzate restano disponibili per 2 mesi. I clienti inoltre possono cambiare il piano in funzione delle loro esigenze di stampa senza alcun costo aggiuntivo.

Con ReadyPrint EcoTank, invece, la novità è rappresentata dal fatto che il piano prevede che la stampante verrà fornita direttamente da Epson (non dovrà quindi essere acquistata o già in possesso) e potrà essere a scelta tra uno di questi 3 modelli (EcoTank ET-2750U, ET-4750U e ET-M1170U) abbonandosi a una delle formule del servizio ReadyPrint EcoTank (2).

I tre piani – comprensivi dell’uso di una stampante EcoTank – sono disponibili sia per la stampa in monocromia sia per quella a colori. I prezzi si basano sui volumi mensili e partono da un minimo di 6,99 euro al mese per 300 stampe monocromatiche e 7,99 euro per quelle a colori, passando a 8,99 euro per 500 stampe in bianco e nero e 9,99 euro a colori, fino a 10,99 euro e 14,99 euro per stampe illimitate rispettivamente monocromatiche e a colori. I clienti inoltre possono cambiare il piano in funzione delle loro esigenze di stampa senza alcun costo aggiuntivo.

Le stampanti con abbonamento ReadyPrint Flex e ReadyPrint EcoTank monitorano sia il numero delle stampe sia il consumo dell’inchiostro e quando l’inchiostro inizia a scarseggiare i materiali di ricambio vengono inviati in automatico all’indirizzo scelto dal cliente, in modo da non doversi preoccupare di rimanere a corto di inchiostro.

L’abbonamento ReadyPrint e attivabile tramite lo store online di Epson Italia.