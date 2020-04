Epson SureColor T, ideale per i professionisti

,Epson annuncia SureColor SC-T2100 da 24 pollici (A1): la stampante di grande formato più economica, piccola e portatile della serie T. Il nuovo modello è studiato per soddisfare le esigenze dei professionisti, tra cui architetti, ingegneri, insegnanti e designer. Il suo design robusto e leggero ne fa la stampante ideale per lavorare in qualsiasi condizione o location.

Grazie al collegamento wireless può essere posizionata ovunque su una scrivania o sul proprio supporto per produrre un’ampia gamma di documenti professionali. Inoltre il suo design salvaspazio, intelligente e robusto, consente di riporla facilmente quando non viene utilizzata.

Gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD2 offrono stampe di lunga durata, caratterizzate da colori brillanti e linee nette su qualsiasi tipo di carta. L’esclusiva funzionalità di commutazione automatica consente di passare da carta in rotolo di grande formato a fogli singoli A4/A3 senza l’intervento dell’utente. Una funzione ideale per le piccole imprese che devono produrre stampe di tipo diverso in spazi di lavoro limitati.

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, afferma: “SureColor SC-T2100 è ideale per professionisti, imprenditori e startup che desiderano produrre stampe accurate e dai colori vivaci in modalità wireless da PC, tablet e smartphone. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, questo modello è perfetto per piccoli negozianti, istituti scolastici, ingegneri, architetti e designer. Chi desidera una stampante affidabile, facile da usare ed economica, non dovrà cercare oltre”.