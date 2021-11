Epson: un nuovo pacchetto di soluzioni per l’assistenza remota

Epson presenta una nuova soluzione progettata per rendere le applicazioni di assistenza remota molto più semplici e intuitive. Include gli smartglass Epson Moverio BT-35E con visione stereoscopica, basati sulla realtà aumentata, il nuovo controller intelligente BO-IC400 e una custodia per il trasporto progettata per maneggiare in modo sicuro, comodo e pratico il controller, i cavi e le opzioni di alimentazione esterne.

Il pacchetto supporta al meglio numerose applicazioni commerciali per gli smartglass, tra cui assistenza remota, formazione tecnica e dimostrazioni di vendita da remoto.

Il nuovo controller basato su Android è dotato di un touch-screen integrato con interfacce utente personalizzabili, oltre che di altoparlante e microfono, possiede un elevato livello di connettività con Wi-Fi e Bluetooth, doppia funzionalità USB di tipo C e 2 TB di memoria espandibile, oltre a GPS e sensori di movimento per soluzioni di geolocalizzazione. Include inoltre una telecamera da 13 MP con messa a fuoco automatica e flash e possiede una batteria che assicura fino a quattro ore di durata.

Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia, ha dichiarato: “Con questo nuovo pacchetto, Epson offre una soluzione smartglass standalone avanzata, che supporta una serie di utili applicazioni commerciali in diversi mercati, quali l’assistenza remota e la formazione tecnica da remoto. Il controller personalizzato consente di accedere a numerose app ottimizzate, a un’interfaccia utente migliorata e a una connettività aggiornata. Se abbinato alla tecnologia leader di Epson per gli smart glass Moverio e alle soluzioni software certificate per i partner, offre agli utenti un’esperienza straordinaria e al contempo incrementa in modo significativo l’efficienza operativa e ambientale.”

I Moverio infatti offrono una soluzione sostenibile alle imprese, in quanto permettono loro di ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica, dal momento che i tecnici non devono più viaggiare per fornire servizi di assistenza, formazione, o per riparare apparecchiature on-site.

Il modello Epson Moverio BT-35E con visione stereoscopica offre agli utenti uno straordinario display HD a 720p, per immagini nitide e colori vivaci, supporta i contenuti 3D ed è dotato di una telecamera integrata da 5 MP, in aggiunta a quella da 13 MP disponibile nel controller, per offrire la possibilità di scegliere la soluzione più pratica senza rinunciare al feed video HD. Questa funzionalità di doppia telecamera può essere utile quando si lavora in spazi ristretti o in aree buie o per visualizzare piccoli dettagli durante le attività di assistenza remota.

Grazie alle soluzioni software per l’assistenza remota progettate per gli smartglass Epson Moverio, tecnici e ingegneri sul campo possono entrare in contatto diretto con il personale interno di un’azienda: informazioni e istruzioni vengono trasmesse a voce e visivamente tramite un sistema di comunicazione in tempo reale a due vie, agevolando così la risoluzione dei problemi più complessi.

Che si tratti di un servizio, di un intervento tecnico o di un controllo qualità, la telecamera ad alta risoluzione dei Moverio trasmette immagini video dettagliate che possono essere riviste o integrate con note in tempo reale nel campo visivo dell’utente. I tecnici in remoto possono anche inviare documenti e manuali direttamente agli smartglass.

Oggi molte organizzazioni che usano gli smartglass – come l’italiana Marchesini Group – hanno dimostrato di aumentare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività delle apparecchiature e migliorare la percentuale di problemi risolti al primo tentativo: il nuovo pacchetto di soluzioni è progettato per rendere tutto ancora più semplice.

I Moverio BT-35E continuano a essere disponibili come prodotto stand-alone per i clienti che desiderano connettersi a smartphone Android o PC Windows compatibili, consentendo loro di scegliere la piattaforma più appropriata e conveniente.

La nuova soluzione è già disponibile.