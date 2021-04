EQS: l’ammiraglia elettrica della Stella

E’ la prima berlina luxury completamente elettrica di Mercedes-EQ. La nuova super berlina elettrica Mercedes EQS è un concentrato di lusso e tecnologia avanzata, un modello con il quale il marchio Mercedes-EQ ridefinisce il segmento.

Benché sia strettamente imparentata con Nuova Classe S, EQS si basa su un’architettura puramente elettrica. Questa concezione completamente nuova ha permesso di adottare un purpose design: con la sua linea monoarco e il design “cab forward” con coda fastback, EQS si differenzia nettamente dai modelli con motore a combustione interna già a un primo sguardo. La filosofia di design della purezza sensuale, combinata con il modern luxury, si riscontra nelle superfici ben modellate, nelle fughe ridotte e nei passaggi continui (“seamless design”).

L’ammiraglia tedesca supera abbondantemente i 5 metri di lunghezza (5,22 per l’esattezza), ma la linea così slanciata e il baricentro basso le hanno consentito di realizzare un nuovo record per la categoria: un Cx di appena 0,20. Il frontale forma nel suo insieme l’unità Black Panel. I fari innovativi, uniti da una fascia luminosa, e la mascherina del radiatore in nero (Black Panel) ne caratterizzano la linea originale. La mascherina del radiatore Black Panel con la Stella Mercedes centrale può diventare ancora più esclusiva: scegliendo la versione con motivo a stelle tridimensionale. Questo pattern Mercedes-Benz è disponibile in abbinamento agli esterni AMG Line o Electric Art. Il motivo riprende la Stella originale della Daimler-Motorengesellschaft, registrata come marchio di fabbrica nel 1911.

Con EQS nasce una nuova generazione di batterie che vantano una densità energetica nettamente incrementata. La maggiore delle due batterie ha un contenuto di energia utilizzabile di 107,8 kWh, vale a dire circa il 26% in più rispetto a EQC. Sviluppato inhouse, l’innovativo software di gestione della batteria permette di eseguire gli aggiornamenti “over the air” (OTA). In questo modo la gestione dell’energia è sempre aggiornata lungo tutto il suo ciclo di vita. Per quanto concerne la composizione chimica delle celle, la percentuale di cobalto dei catodi è scesa al 10%.

EQS si ricarica in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW. Già dopo 15 minuti la corrente immessa nella batteria basta a garantire fino a 300 chilometri di autonomia (nel ciclo WLTP). A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche, EQS si ricarica comodamente con il suo caricabatteria in corrente alternata fino a 22 kW.

All’interno della Mercedes EQS troneggia l’MBUX Hyperscreen che potrà essere ordinato a pagamento al posto della configurazione standard digitale. La quale prevede schermo da 12,3 pollici per la strumentazione da 12,8 pollici per il volante. Il megaschermo concavo a forma di onda occupa tutta la larghezza fra i montanti anteriori, inglobando anche le bocchette di aerazione. E’ ottenuto con due display OLED, più luminosi per fronteggiare la luce ambiente in quanto non riparati dalla cornice della strumentazione, e un tradizionale LCD davanti al guidatore. Il maxidisplay visualizza anche la navigazione con Electric Intelligence, che programma il percorso più comodo e veloce, pause di ricarica incluse, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida. Nel calcolo del percorso viene data la preferenza alle stazioni di ricarica aggiunte manualmente e il conducente può escludere una o più stazioni di ricarica suggerite in automatico. Mercedes affronta anche il tema della qualità dell’aria a bordo di EQS con un approccio olistico. Il sistema si basa sui parametri: Filtrazione, Sensori, Visualizzazione e Trattamento dell’aria. Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) trattiene con un altissimo livello di filtrazione polveri sottili, microparticelle, polline e altre sostanze contenute nell’aria esterna in ingresso. Inoltre, lo strato al carbone attivo riduce il biossido di azoto, gli ossidi di azoto e gli odori.

EQS dispone di porte Comfort automatiche davanti e dietro. Quando il conducente si dirige verso l’auto, le maniglie delle porte fuoriescono dalle loro sedi. Giunto a minore distanza, la porta lato guida si apre automaticamente. Con MBUX il guidatore ha inoltre la possibilità di aprire le porte posteriori a distanza, ad esempio per far salire in auto i bambini davanti alla scuola.

E’ un’auto molto intelligente che dispone di oltre 350 sensori, a seconda dell’equipaggiamento. Questi rilevano distanze, velocità e accelerazioni, condizioni di luminosità, precipitazioni e temperature, la presenza di persone sui sedili, il battito delle palpebre del guidatore o il parlato degli occupanti. Tutte queste informazioni sono elaborate da centraline di comando che prendono decisioni in poche frazioni di secondo sulla base di algoritmi e che costituiscono, per così dire, il “cervello” dell’auto. Nuova EQS è in grado di ampliare le sue capacità basandosi su esperienze nuove, grazie all’intelligenza artificiale.

Nell’ambito dell’iniziativa “Ambition 2039”, Mercedes-Benz punta a offrire in meno di 20 anni una flotta di vetture nuove “carbon neutral”. L’azienda intende coprire entro il 2030 oltre la metà dei suoi volumi di vendita con le auto a trazione elettrica, che comprendono i modelli 100% elettrici e gli ibridi-plug-in. In molti settori Mercedes-Benz pensa già al futuro: Nuova EQS è un’auto concepita nel segno della sostenibilità.In Italia EQS arriverà a settembre.