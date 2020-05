#escosoloper: a shopping bag firmata Ellementi

Dopo il top limited edition con il famoso hashtag #andràtuttobene, il cui parte del ricavato delle vendite è stato devoluto al progetto “Non da Soli” di Save the Children, EllemenTi – il marchio ideato dalla designer Lisa Tigano che realizza collezioni di abiti studiati nei minimi dettagli e totalmente made in Italy – continua il suo sostegno di comunicazione in questo periodo di emergenza affidandosi a un accessorio must have: la shopping bag #escosoloper.

La borsa è realizzata in cotone blu con rifiniture in bianco ed è caratterizzata dal ricamo a punto croce #escosoloper con i colori del Tricolore, declinato in quattro diverse varianti. Queste rappresentano le principali necessità di uscita: #escosoloperlaspesa, #escosoloperlavoro, #escosoloperduepassi, #escosoloperte.

Si potrà, quindi, scegliere la propria bag con l’hashtag personalizzato e portarla in giro per diffondere il messaggio tanto importante di limitare ancora le uscite.

Come ogni capo e accessorio firmato Ellementi, anche la shopping bag #escosoloper si distingue per la presenza di fiocchi che, in questo caso, consentono differenti modo per allacciare e chiudere la borsa.

La borsa, così come la canotta #andràtuttobene, sono disponibili sulla piattaforma di shopping online Shopify.