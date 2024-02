Esordio italiano per la nuova ë-C3

La nuova Citroën ë-C3 racchiude, in dimensioni compatte – 401 cm –, tutti i capisaldi della marca. Si parte dalla semplicità della gamma, che si esprime nei due allestimenti You – listino, 23.900 euro – e Max – 28.400 euro –: questa proposta intuitiva agevola la vendita in concessionaria e il selling on line, grazie a un percorso intuitivo per il cliente. Inoltre, la razionalizzazione della gamma garantisce prezzi di vendita più bassi grazie all’ottimizzazione della produzione, degli approvvigionamenti e di tutti i flussi logistici.

Nuova ë-C3 propone per la prima volta le famose sospensioni Citroën Advanced Comfort® abbinate ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®. ë-C3 100% elettrica si spinge ancora oltre, con zero rumore e zero vibrazioni.

Utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all’80% della capacità in 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, richiede circa 4h10 utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW. Il caricatore di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro. Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, Nuova ë-C3 offre potenza e prestazioni ragguardevoli per affrontare la guida quotidiana e il traffico, segnatamente negli ambienti urbani e suburbani, a emissioni zero.