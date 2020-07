Estate 2020: vacanze in barca con MADE

MADE, il tour operator specializzato in “emozioni su misura”, arricchisce la propria offerta con un nuovo modo di viaggiare, infatti dall’estate 2020 si aggiungono a catalogo delle nuove proposte da vivere in barca con la possibilità di un’assoluta personalizzazione sia nella scelta della destinazione e relativo itinerario, sia nella scelta dell’imbarcazione da diporto (es. catamarani, caicchi, barche a vela, barche a motore per una o più persone) e servizi accessori che potranno essere inclusi nel pacchetto.

Questa nuova proposta si inserisce perfettamente all’interno della filosofia del brand, che da sempre permea il suo essere con le esperienze e le emozioni offerte ai propri clienti. Sono proprio le emozioni a guidare questo nuovo lancio, le stesse che accompagneranno i viaggiatori dall’inizio alla fine del soggiorno in barca.

Il cliente potrà quindi recarsi in agenzia di viaggio e indicare quale destinazione vuole visitare in barca e il sistema messo a disposizione da MADE agli agenti indicherà le imbarcazioni disponibili e i porti di partenza. I clienti potranno quindi modellare la vacanza in base ai propri desiderata e ai servizi necessari, come per esempio la presenza di equipaggio a bordo e la cambusa che potrà essere dotata di tutti i comfort richiesti. Non finisce qui, questa nuova proposta firmata MADE è perfetta per le coppie, ma anche per gruppi di amici o famiglie, infatti si potranno organizzare viaggi fino a 10/12 persone, per un’esperienza da vivere tutti insieme.

“Siamo davvero entusiasti di proporre alla nostra clientela questo nuovo servizio. Un’opportunità unica che viene incontro alle richieste della clientela in questo delicato periodo: si pensi solo che i dati delle ultime settimane evidenziano che le prenotazioni delle vacanze in mare sono per l’80% fatte da persone senza patente nautica, contro il 20% dello scorso anno. Un mercato quindi che si apre ad ampio spettro per tutti i viaggiatori e non solo per i professionisti del mare” – ha dichiarato Silvia Brunetti – Business Unit Director MADE. “Questo segmento di mercato è estremamente interessante, l’integrazione che mancava alla nostra già variegata offerta e che potrà essere eventualmente aggiunta anche a tutti i nostri pacchetti di viaggio.”

Le prenotazioni per questa tipologia di vacanza sono di sette giorni e i prezzi variano a seconda della tipologia di imbarcazione, periodo e servizi richiesti ma – proprio grazie alla personalizzazione del servizio offerto – si adattano facilmente alle possibilità di spesa del viaggiatore. Con oltre 15.000 differenti barche da diporto, questo nuovo servizio MADE è disponibile in tutte le destinazioni di mare nel mondo, anche quelle non coperte dai tour del brand come l’Italia e l’area del Mediterraneo su cui si stanno concentrando le preferenze dei nostri connazionali per questa stagione estiva.