Etheos: gestire l’hotel da REMOTO e da MOBILE

Camere d’albergo sempre più connesse e gestione dell’hotel ottimizzata e sicura. É questa la promessa di VDA Group – società friulana operativa nell’ambito del Room Management System per il settore dell’Ospitalità con sedi in Italia (HQ), Gran Bretagna, UAE e Asia – che per rispondere alle esigenze sempre più complesse del mercato alberghiero, ha lanciato un sistema rivoluzionario di Gestione camera. Etheos consente la gestione centralizzata di tutti i dispositivi presenti in camera e semplifica il lavoro dell’hotelier che da oggi può gestire la struttura da remoto e con qualunque dispositivo connesso alla rete.

“People-Centric Hospitality sintetizza per noi questo rinnovamento culturale che sta riscrivendo il concetto di Ospitalità. Un tempo erano necessarie camere accoglienti e funzionali, oggi le persone hanno bisogno di vivere l’esperienza in hotel in maniera sicura, consapevole e immersiva”, dice il CEO di VDA Group Piercarlo Gramaglia. “La sfida più grande ora è unire le forze di tutti gli attori coinvolti per attuare un cambiamento epocale che pone al centro le persone che quotidianamente operano all’interno delle strutture alberghiere. Noi di VDA mettiamo a disposizione la nostra tecnologia e la nostra esperienza nei mercati che va dall’Europa all’Asia Pacifica e nonostante le difficoltà legate al momento, le aspettative sono più che positive”.

Etheos è una nuova piattaforma di 5°generazione che con il cloud, semplifica all’hotelier il processo di Accessibilità, Monitoraggio e Aggiornamento del sistema di gestione camera, possibile ora anche da remoto e da qualunque dispositivo. Il nuovo Sistema oltre a consentire un’ampia scelta di funzioni e di controlli per gestire l’hotel in modo integrato, assicura anche una costante efficienza e ottimizzazione delle funzionalità con un impatto diretto sui costi operativi dell’hotel. Etheos grazie alle potenzialità del Cloud e dei Big Data consente all’albergo la possibilità di offrire all’ospite un’esperienza altamente personalizzata perché il comportamento del guest e le sue preferenze possono essere memorizzate e messe a disposizione in occasione di un suo nuovo soggiorno.

“Etheos è una soluzione win-win che mette d’accordo una domanda sempre più esigente e un’offerta che deve soddisfare i 4 pilastri dell’Innovazione: Sostenibilità, Sicurezza e Accessibilità, Esperienza immersiva, Bellezza e Armonia”, dice il Product Marketing Manager William Feltrin. “La grande sfida di questo nuovo sistema di Room Management va oltre il piano tecnologico. Etheos innova sul piano strategico e si inserisce in un cambio di paradigma per il settore alberghiero aggiungendo un tassello importante per l’avanzamento dei sistemi di domotica negli hotel”, conclude Stefano Brenelli, Responsabile R&D di VDA.