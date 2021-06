Euro2020: TikTok punta sul calcio

Sempre più persone utilizzano quotidianamente TikTok per scoprire nuovi contenuti, divertirsi e condividere le proprie passioni. Lo sport, in particolare, offline quanto online è un argomento capace di catalizzare l’attenzione e ispirare la creatività di moltissimi utenti grazie anche alle potenzialità offerte dalla piattaforma, diventata una vera e propria nuova modalità di intrattenimento grazie alle sue caratteristiche uniche – esperienza a tutto schermo e sound-on – che la rende il luogo perfetto per vivere e condividere contenuti sportivi. Da tifosi ad atleti, da sportivi a dilettanti, su TikTok tutti gli amanti dello sport possono trovare un posto speciale dove confrontarsi sulla loro passione ed esprimerla in maniera creativa dando vita a contenuti unici e autentici.

“Una community curiosa, appassionata e in forte crescita che determina anche un costante aumento della creazione di contenuti legati al calcio e della loro condivisione“, ha commentato Normanno Pisani, Head of Content and Partnership TikTok. “Solo nell’ultimo anno, le visualizzazioni degli hashtag dedicati al mondo dello sport sono quadruplicate, raggiungendo 1.5miliardi di visualizzazioni al giorno e, in particolare, i contenuti calcistici hanno superato 185 miliardi di visualizzazioni in totale fino a oggi“.

La piattaforma è diventata una vera e propria fonte virtuale di informazioni sportive per scoprire le ultime notizie e tendenze, anche attraverso i video condivisi da creator e calciatori celebri. Questo specialmente in vista del calcio di inizio di UEFA EURO 2020 di cui Tik Tok è sponsor ufficiale: per la prima volta, una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una delle maggiori competizioni internazionali e, per l’occasione, in programma un mese di attività in-app e offline che coinvolgeranno diversi attori per far vivere l’emozione del torneo.

Oltre al profilo ufficiale @euro2020 e l’hashtag #EURO2020, che conta già oltre 460 milioni di visualizzazioni, cercando “EURO 2020” in app, si potrà scoprire l’hub dedicato agli Europei con il countdown, le ultime notizie, i video e i più recenti trend.

Tutta la community potrà partecipare a EURO2020 su TikTok utilizzando gli effetti e i filtri speciali resi disponibili per condividere il proprio supporto alla Nazionale e organizzati in una nuova Tab dedicata nella sezione Effetti – e in costante aggiornamento. Da #EuroThropyTour per sollevare virtualmente la coppa, a #DivisaVirtuale per vestire i colori della propria nazionale, fino a #EqualGame per combattere il razzismo e sostenere la parità nel calcio.

Solo #Calcio conta 4.5 miliardi di visualizzazioni, #TikTokCalcio oltre 695M di visualizzazioni, #calciofemminile supera i 27M di visualizzazioni. A questi si aggiungono trend che hanno divertito e coinvolto numerosi tenti come il celeberrimo #DimmiDiCheSquadraSei (senza dirmi di che squadra sei) o #LeggendeDelCalcio, con il quale i creator condividono i nomi dei loro giocatori preferiti e raccontato le gesta che li hanno resi famosi e amati. Recentissimo anche #StitchCalcio, tramite il quale i creator della community possono mostrare le loro abilità con il pallone continuando l’azione del proprio campione o creator del cuore con la funzione Stitch.

Imperdibile anche #ForzaAzzurri, il trend che sarà lanciato l’11 giugno per invitare la community a sostenere la nazionale Italiana.

Tantissimi i contenuti creati anche dalle squadre di calcio, come quelle della Lega Serie A (@seriea) e di giocatori e giocatrici professionisti, come Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero), Marco Materazzi (@marcomaterazzi), Alessandro Nesta (@nesta), Filippo Inzaghi (@pippoinzaghi), Luca Toni (@lucatoniofficial), Gianluca Zambrotta (@gialucazambrotta), Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro), e tanti altri.

La gioia e la creatività dei creator su TikTok crescono con l’avvicinarsi del calcio di inizio di EURO2020. Per portare l’atmosfera anche fuori dalla piattaforma, TikTok, ospiterà un inconsueto ed emozionante torneo di calcio gabbia a Roma presso la FanZone di Piazza del Popolo in sei giornate a partire dall’11 giugno, data di esordio degli Europei.

Per tutta la durata della FanZone, dall’11 giugno a l’11 luglio 2021, la domination a bordo campo – nel cuore della Piazza – sarà dedicata a TikTok. Nella giornata inaugurale, inoltre, alle ore 15 di venerdì 11 giugno – scenderanno in campo i due campioni del mondo Marco Materazzi e Gianluca Zambrotta, UEFA Ambassador, insieme ad alcuni Top Creator italiani pronti a sfidarsi su un terreno di gioco verticale, con porte in 9:16 ispirate al formato distintivo di TikTok.

La campagna #SwipeOutHate

In qualità di Official Partner dei Campionati Europei di Calcio UEFA 2020, la piattaforma si è impegnata a eliminare ogni forma di odio e razzismo così che l’esperienza del calcio continui a essere non solo divertente, ma anche sicura, proteggendola da chi tenta di diffondere odio e divisione. Per tale ragione, recentemente, è stata lanciata in tutta Europa la campagna #SwipeOutHate, un incoraggiamento rivolto alla community a unire le forze contro l’odio nel calcio utilizzando al meglio gli strumenti di sicurezza su TikTok.