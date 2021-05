Eurovision & Tinder: scatta il match con l’Italia per la prima volta dopo 30 anni

L’Italia è rock ‘n’ Roll! I Maneskin hanno portato in Europa un’Italia che non è certo spaghetti e mandolino: temerari, energici e spregiudicati. Il gruppo romano ha infervorato gli animi di tutta Europa con la forza del loro pezzo “Zitti e Buoni”.

“Siamo fuori di testa, ma diversi da loro” è il ritornello che ci accompagna in un brano che parla di reazione, di rivoluzione, che racconta l’esigenza di riprendere le redini della nostra vita: i Maneskin hanno cantato la bellezza e la potenza della diversità, travolgendoci fin dal primo ascolto. Già da Sanremo infatti, quando hanno infiammato l’Ariston con la loro energia, potevamo capire quale fenomeno sarebbero stati.

Non c’è da stupirsi che il fuoco delle chitarre e della batteria dei Maneskin sia divampato anche su Tinder: dando un occhio alle bio dei nostri membri ci siamo accorti che i riferimenti al gruppo o alle loro canzoni sono aumentati progressivamente da Sanremo (marzo) fino ad oggi, toccando a maggio un incremento del 400%! Oltre a sciogliere i cuori di mezza Europa, una battuta sui Maneskin e sulla loro musica sarà un ottimo modo per sciogliere anche il ghiaccio con il nostro match su Tinder!

Il successo del quartetto romano ha fatto sì che ad impennarsi siano anche i riferimenti all’Eurovision nelle utlime settimane, toccando il loro massimo proprio il 22 Maggio, quando sono stati il doppio rispetto al giorno prima. Il loro fuoco sembra inarrestabile.

Nelle classifiche Spotify di Tinder, Mahmood sta già portando avanti la nostra bandiera: dopo la vittoria del secondo posto all’Eurovision del 2019, il suo brano “Inuyasha” è ormai ben saldo nella playlist di Tinder dei 100 migliori brani e artisti. Da questa mattina, i Maneskin lo hanno raggiunto con ben tre canzoni: “Caroline” e “Vent’anni” si stanno facendo strada nella Top100, mentre “Zitti e Buoni” si è posizionata nella Top 25, nella playlist di Tinder.

La presenza della musica italiana in europa è sempre si fa “sentire” sempre di più. A noi non resta che vivere il flow, e scegliere un pezzo tutto made in Italy e aggiungerlo alla bio nella sezione “il mio brano preferito”.

Continuiamo a fare il tifo per l’Italia, e conquisteremo le classifiche di tutta Europa!