EV6: ecco il nuovo “full elecrtic” di Kia

Kia EV6 arriva sul mercato italiano e diventa un riferimento per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. Grandissima autonomia, sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile distintivo da crossover, sono solo alcune delle tante prerogative che caratterizzano questa vettura rivoluzionaria.

EV6 è il primo BEV progettato e sviluppato da Kia sulla nuovissima ed esclusiva Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e rappresenta il primo passo della transizione di Kia nell’era dell’elettrificazione sotto il nuovo slogan del marchio: “Movement that inspires”.

EV6 è anche un pilastro importante della strategia a medio e lungo termine dell’offerta 100% elettrica, ibrida plug-in (PHEV) ed ibrido tradizionale (HEV) di Kia il cui obiettivo è raggiungere il 40% delle vendite totali entro il 2030 (1,6 milioni di veicoli). Kia si è posta l’ambizioso traguardo di vendita di 920.000 BEV (Battery Electric Vehicle) nel 2030 e di diventare top seller globale della mobilità sostenibile.

Al centro della filosofia del design c’è una nuova identità visiva che evoca forze positive ed energia naturale, con combinazioni contrastanti di elementi stilistici taglienti e forme scultoree. Il frontale della nuova Kia EV6 presenta una evoluzione del “Tiger Face” di Kia, reinterpretato appositamente per la nuova era elettrificata. Elementi caratterizzanti del “Digital Tiger Face”, sono le luci diurne dall’aspetto moderno ed elegante con un sistema d’avanguardia di illuminazione dinamica “sequenziale”. Nella parte inferiore spicca una grande presa d’aria che visivamente allarga il frontale dell’auto accentuandone l’impronta high tech.

Il profilo laterale evidenzia l’aspetto da crossover moderno, elegante e aerodinamico. Una linea ben definita corre lungo la parte inferiore delle portiere, per puntare verso l’alto sul profilo dei passaruota posteriori al fine di enfatizzare lo slancio alla vista laterale. Progettata per ottenere le massime prestazioni aerodinamiche, la parte posteriore mostra un montante C inclinato con un inserto nero lucido integrato, che contribuisce ad ampliare l’impatto visivo del lunotto.

All’interno, uno degli elementi più sorprendenti che spicca nell’abitacolo è lo schermo di infotainment curvo ad alta tecnologia senza soluzioni di continuità. La linea netta e definita del grande schermo abbinato alla plancia compatta conferiscono all’abitacolo un’atmosfera di ampio respiro.

I passeggeri anteriori sono accolti dal design del cruscotto snello e minimalista che enfatizza il notevole senso di spazio dell’abitacolo. L’assenza della trasmissione ha permesso di eliminare il tunnel centrale e grazie anche al pavimento piatto EV6 offre una mobilità interna superiore alla media, permettendo ai passeggeri posteriori di disporre per le gambe di ben 990 mm per un comfort eccezionale.

Tutti i comandi principali di EV6 si trovano a portata di mano del conducente per un’esperienza di guida facile ed intuitiva. Il selettore delle marce Shift-By-Wire salvaspazio è comodamente posizionato accanto al pulsante di avviamento di EV6 mentre il raffinato volante a due razze integra gli interruttori ADAS principali per la massima operatività. Gli interruttori di comando a sfioramento per il volante riscaldato e i sedili ventilati e riscaldati di EV6 sono anch’essi a portata di mano per la massima comodità dell’utente ma anche per la massima sicurezza, affinché il loro azionamento non distolga l’attenzione dalla strada.

Sono previste quattro modalità di personalizzazione della guida – Eco, Normal, Sport o Snow – che il guidatore può selezionare premendo un pulsante e, grazie a queste, EV6 si adatta a qualsiasi situazione, garantendo la risposta più adeguata, per un comportamento su strada sempre molto preciso. Ogni configurazione scelta interviene sull’erogazione della coppia, sulla reattività e progressività dello sterzo, sul sistema ESC e non da meno influisce anche sul consumo energetico per fornire in ogni momento la soluzione di guida migliore.

Forte di due motori high-tech da 430 kW in totale, EV6 GT eleva le prestazioni delle auto elettriche. EV6 GT è disponibile esclusivamente con un pacco batterie da 77,4 kWh. Con una coppia massima di 740 Nm, EV6 GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e può raggiungere una velocità massima di 260 km/h. L’aggiunta di un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico rappresenta un ulteriore plus tecnologico di EV6 GT.

Il modello con batteria da 77,4 kWh a due ruote motrici posteriori (RWD) può percorrere fino a 528 chilometri con una singola carica nel ciclo combinato WLTP. La versione a quattro ruote mortici (AWD), forte di una coppia massima di 605 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Con il pacco batteria da 77,4 kWh la versione a due ruote motrici ha un solo motore elettrico da 168 kW (229 CV); quella AWD due motori per una potenza complessiva di 239 kW (325 CV).

Kia EV6 è in vendita a partire da 49.500 euro.