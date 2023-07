Eventi, Musica e Divertimento: la Riviera di Riccione si accende

Riccione si prepara a vivere una settimana ricca di eventi e spettacoli, con protagonisti nazionali e internazionali, sulla collina dei parchi, rendendo l’estate del 2023 un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.

Uno degli appuntamenti più attesi è la terza tappa del festival ‘Maxibon Music Wave’ che vedrà salire sul palco della Piscina Onde di Aquafan il giovane talento William Busetti, noto con il nome d’arte Will. Il cantante, classe 1999, è stato acclamato dal grande pubblico dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha emozionato il pubblico con il brano “Stupido“. Non solo: il singolo “Estate“, ispirato al capolavoro di Lewis Capaldi, gli ha già garantito un disco di platino. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 25 luglio, alle 14:30. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della musica di qualità. L’evento è compreso nel biglietto d’ingresso al parco acquatico, rendendo ancora più allettante l’idea di trascorrere una giornata di divertimento in compagnia delle note di Will.

Ma le sorprese non finiscono qui. La gioia e l’eccitazione raggiungono il culmine con l’attesa per “The Long Sunset“, un evento speciale che si terrà il 27 luglio ad Aquafan. Il parco resterà aperto no-stop, dalle 10:00 alle 23:30, con scivoli e attrazioni operative fino alle 23:00. Alle 18:30, nella Piscina Onde, si terrà una spettacolare Maxi onda speciale con scenografie e sorprese mozzafiato. La serata sarà allietata dalla presenza delle star del web e di TikTok, tra cui Valerio Mazzei, Sofia Crisafulli, Alice Perego e Pucho e Chadia Rodriguez, che daranno vita a un’esplosione di divertimento e intrattenimento per tutte le generazioni.

Per rendere l’evento ancora più inclusivo e coinvolgente per le famiglie, la sera del 27 luglio sarà possibile accedere al parco al costo speciale di soli 10 euro, mentre per i fortunati 1000 registrati sul sito aquafan.it, esclusivamente residenti in provincia di Rimini, l’ingresso sarà addirittura di soli 5 euro, a partire dalle 18:00. Basta iscriversi al form online e presentarsi alle casse di Aquafan con la mail di conferma e un documento d’identità per godere di questo vantaggio esclusivo.

Il parco Oltremare Family Experience Park di Riccione offre una festa per le famiglie con ospiti d’eccezione. Domenica 30 luglio, sarà il turno delle celebri sorelline Aurora e Ludovica, due amate youtuber e creator delle bambine d’Italia. Le loro canzoni virali e i video divertenti le hanno trasformate in vere e proprie star, tanto da registrare mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube. Il parco Oltremare accoglierà le due talentuose sorelline alle ore 11:30 nella suggestiva Laguna di Ulisse per lo spettacolo della Natura, “Delfini – Lo spettacolo della Natura“.

Per chi desidera un momento di incontro più ravvicinato con le due baby star, c’è l’opportunità di scattare un selfie indimenticabile all’Oltremare Theatre alle ore 13:30. Affrettatevi, perché ci sono solo 500 posti disponibili, da prenotare una volta arrivati al parco alla cassa dedicata. Per garantire l’ingresso a più bambini, si richiede l’accompagnamento di un solo adulto per famiglia. Questo evento è incluso nel biglietto d’ingresso, regalando così una duplice esperienza di intrattenimento a tutti i visitatori.