EVO 5: SUV compatto “low-cost”

Nel corso degli ultimi anni il marchio DR ha vissuto una trasformazione passando da un’etichetta di basso costo a un’azienda con una vocazione generalista, ma sempre attenta al rapporto qualità prezzo. Questo “cambio di pelle” è stato catalizzato, nel 2020 dal lancio del marchio EVO che riprende lo spirito low-cost di DR. Noi abbiamo provato la EVO 5 un SUV compatto che sembra coniugare perfettamente tanto spazio, buon comfort è un prezzo praticamente da utilitaria. Senza tralasciare l’estetica.

La EVO 5 è un’auto dalle dimensioni generose. La vettura infatti è lunga 4,32 mt e ha un passo di 2,57 mt. Il frontale è possente con una calandra ampia e spigolosa che si incastra bene tra i gruppi ottici ben disegnati e dotati di tecnologia LED. Bello anche l’inserto nero che dove trova posto il logo EVO. Alla vista laterale le linee sono tondeggianti. Di serie anche cerchi in lega da 17″ con un bel disegno. Il posteriore alla vista è ben bilanciato e non presenta spigoli.

Salendo a bordo, ci rendiamo conto che il vero protagonista è lo spazio. Davvero tanto. I sedili in eco-pelle sono molto comodi e ben avvolgenti. Tutti i comandi sono messi nel posto giusto e pensati in maniera razionale. Nonostante la grande presenza di plastiche gli interni danno una sensazione di robustezza. Molto piacevole il contrasto di colore e consistenze sulla plancia così come il disegno del tunnel centrale, ben rifinito. La strumentazione, seppur ridotta alle informazioni essenziali, è molto chiara ed efficace. Cosi come sono comodi e facili i tasti dell’infotainment con schermo da 8″ che ha tutto ciò che serve. Unico neo: non è presente sullo schermo la temperatura della climatizzazione. Di grande impatto visivo il tetto apribile elettronicamente che regala luminosità all’abitacolo. Al posteriore lo spazio per le gambe degli occupanti è tantissimo e si viaggia molto comodi; mancano però le bocchette di areazione e qualsiasi tipo di presa di corrente. Bene anche la capacità di carico che rientra nella media del segmento e che varia da 375 a 690 litri con i sedili abbassati.

Su strada la Evo 5 si conferma come grande stradista. Il 1.5 turbo benzina/GPL (con impianto GPL della italiana BRC) da 136 CV del nostro test, si dimostra abbastanza pronto e muove la macchina con una discreta disinvoltura a patto di tenerlo su di giri. Alla guida si trova facilmente la posizione grazie anche ai sedili con i fianchi ben avvolgenti che danno la sensazione di guidare una vettura di segmento superiore. Lo sterzo è molto morbido e il cambio manuale a 6 marce è facile da gestire.

Disponibile in un solo allestimento la Evo5 parte da 19.900 euro per la versione benzina. Per la bifuel sono invece necessari 21.400 euro.