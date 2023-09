evolvAD apre nuove frontiere per la Guida Autonoma Nissan

evolvAD è il nuovo progetto di ricerca finalizzato a sviluppare e mettere a punto le tecnologie di guida autonoma su strade urbane residenziali e rurali complesse.

Nissan è capofila tecnico del progetto e per i test saranno impiegate Nissan LEAF 100% elettriche che costituiranno la flotta di Connected and Autonomous Vehicle (CAV).

I nuovi contesti di sperimentazione rappresentano una sfida impegnativa per il team di ricercatori. Nelle aree urbane residenziali, ad esempio, i conducenti devono spesso guidare su strade strette, corsie singole con veicoli parcheggiati su entrambi i lati. Le strade rurali, dal canto loro, possono presentare condizioni simili, ma con velocità di guida più elevate e tracciati tortuosi con segnaletica stradale scarsa o assente.

Utilizzando le infrastrutture esistenti, come ad esempio le telecamere a circuito chiuso, i test permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle tecnologie vehicle to infrastructure (V2I) e di svilupparne di nuove, per migliorare la capacità dei CAV evolvAD di orientarsi nell’ambiente circostante.

Il progetto, avviato a luglio 2023 nel Regno Unito, è cofinanziato dal governo britannico e da un consorzio di cinque partner industriali (Nissan, Connected Places Catapult, Humanising Autonomy, SBD Automotive e TRL). Il fondo governativo Intelligent Mobility da 100 milioni di sterline è amministrato dal Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) ed erogato da Innovate UK, l’agenzia per l’innovazione del Regno Unito.

evolvAD raccoglie l’eredità dei precedenti progetti di ricerca AD del consorzio, Human Drive e Seve City – focalizzati su situazioni di guida in autostrada e ambienti urbani complessi – per raggiungere nuovi traguardi e fissare nuovi standard nelle tecnologie di guida autonoma, che sono un pilastro fondamentale della visione a lungo termine Nissan Ambition 2030.