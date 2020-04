Exan e Triumph, tre opzioni per la regina inglese

La Triumph Speed Triple è una moto che ha fatto la storia. Quando arrivò in Italia, nel 1996, la versione T 509 con il doppio faro non mancò di fare scalpore. Una moto potente e reattiva dotata del caratteristico tre cilindri Triumph da 1050 cc capace di erogare nella sua ultima versione 150 CV. Alla nuova regina inglese, EXAN ha dedicato tre diverse coppie di scarichi, ognuno capace di cambiarne l’estetica e di infondere la propria personalità alla nuda di Hinckley:

X-BLACK OVALE è uno scarico dalle linee aggressive con un finale in carbonio di forma “romboidale” che ne esaspera ulteriormente il carattere. Il doppio scarico X-Black Ovale è omologato Euro 4 ed è disponibile in 4 diversi materiali: Acciaio Inox Satinato Chiaro, Acciaio Inox Nero, Titanio e Carbonio.

Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on, la coppia di scarichi X-Black Ovale è in vendita al pubblico al prezzo di euro 598,50 IVA compresa.

X-GP, con la sua forma cilindrica vagamente retrò, è il più racing fra le tre proposte Exan. Sincero e leggerissimo, è capace di aumentare l’agilità della moto soprattutto nei cambi di direzione esaltando le prestazioni del motore soprattutto ai medi e agli alti regimi. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, è riconoscibile per il suo bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista. Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on, la coppia di scarichi X-GP ha un prezzo al pubblico di euro 571,50 IVA compresa.

CARBON CAP si caratterizza per le linee più “classiche” del fondello in carbonio. Disponibile in quattro diversi materiali (Carbonio, Titanio, Acciaio e Acciaio Inox Nero) è estremamente leggero e regala una perfetta erogazione a tutti i regimi di rotazione.

Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on. Il doppio scarico Carbon Cap è in vendita per la Speed Triple al prezzo di euro 571,50 IVA compresa.

Tutti gli scarichi EXAN sono in vendita sul sito e presso tutti i concessionari Exan