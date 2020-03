Exan, le nuove proposte per la Kawasaki Ninja 400

La KAWASAKI Ninja 400 è una medio/piccola dalle eccezionali qualità. Dotata di bicilindrico da 399 cm3, offre performance di tutto rispetto grazie a un telaio estremamente leggero che si unisce a una guida facile e poco impegnativa. La grande stabilità offerta in qualsiasi condizione e la maneggevolezza la rendono una moto affidabile e soprattutto estremamente divertente, perfetta per chi desideri muovere i primi passi verso le cilindrate superiori.

Per questa moto, EXAN propone 4 diversi scarichi tutti omologati Euro 4, ognuno capace di conferirle una diversa personalità.

Le proposte

CARBON CAP: Classico e moderno insieme, lo scarico CARBON CAP è stato il primo prodotto della casa di Lissone a montare un fondello in carbonio.

Disponibile in quattro diversi materiali (Carbonio, Titanio, Acciaio e Acciaio Inox Nero) è estremamente leggero e regala una perfetta erogazione a tutti i regimi di rotazione del motore. Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on.

X-BLACK OVALE: X-BLACK OVALE è un silenziatore con un bellissimo finale in carbonio di forma “romboidale”. X-Black Ovale ha linee aggressive e il finale realizzato in carbonio ne esaspera ulteriormente le caratteristiche conferendogli un carattere decisamente racing. X-Black Ovale è disponibile in 4 diversi materiali: Acciaio Inox Satinato Chiaro, Acciaio Inox Nero, Titanio e Carbonio. Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on.

X-BLACK EVO – Disponibile in due diversi materiali, inox satinato chiaro e inox nero, è caratterizzato dal bellissimo finale in carbonio e da un corpo di forma vagamente conica che scaturisce dalla forza di un fluido spinto alle più alte pressioni. X-Black Evo nasce come evoluzione dell’X-Black conico. Si caratterizza per rigidità, leggerezza e linee, insieme, morbide e aggressive ed è capace di garantire una straordinaria erogazione a tutti i regimi del motore. Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on.

X-GP – con la sua forma cilindrica vagamente retrò, X-GP è il più racing fra le quattro proposte Exan. Sincero e leggerissimo, è capace di aumentare l’agilità della Ducati soprattutto nei cambi di direzione esaltando le prestazioni del motore soprattutto ai medi e agli alti regimi. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, è immediatamente riconoscibile per il suo bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista. Perfetto per chi cerca un look ancora più aggressivo. Raccordo ai collettori di serie, silenziatore slip-on.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0