Explore Scientific: gli orologi per controllare data, ora e previsioni meteo

Negli ultimi mesi, ci si è abituati a vivere tanto la propria casa e le previsioni meteo non sono state così centrali nella routine quotidiana di molte persone. Pioggia o sole incidevano solo sulla necessità di accendere o meno la luce nelle stanze. Tuttavia, la possibilità di poter tornare gradualmente alla propria quotidianità e l’avvicinarsi della bella stagione sono un ottimo stimolo per ricominciare ad organizzare attività all’aria aperta. Certo, la situazione che stiamo vivendo impone sempre la massima cautela, ma il semplice fatto di poter passeggiare in pausa pranzo, rilassarsi al parco facendo un po’ di sport o organizzare una piccola gita è una sana dose di buon umore.

Con l’arrivo della primavera il clima cambia più velocemente, per questo avere la possibilità di consultare in ogni momento condizioni meteo attendibili (o quanto meno delle successive 6 o 12 ore) significa indossare l’abbigliamento giusto per la giornata e decidere come occupare il tempo libero, senza avere brutte sorprese.

Tra le soluzioni moderne che aiutano a gestire al meglio la giornata, ci sono quelle di Explore Scientific. I più precisi apprezzeranno sicuramente l’ampia gamma di orologi con previsioni meteo e proiezione dell’orario: si tratta di dispositivi radiocontrollati che, oltre ai tradizionali riferimenti di ora e giorno, riportano anche la temperatura interna ed esterna, con una previsione meteo su un orizzonte di 12 ore. I gradi esterni sono rilevati da un apposito sensore ricaricabile con display LCD che va posizionato fuori casa e per avere risultati sempre più accurati, è possibile aggiungerne fino a tre.

Per gli amanti del design, il modello ideale è il Wall Clock radiocontrollato da parete con previsioni metereologiche. Il fine è simile al precedente, ma mentre il primo è pensato per la camera da letto – laddove funge anche da sveglia – questo secondo dispositivo ha un design lineare, sottile e per questo bello da tenere in mostra anche in soggiorno. Il display è più ampio e non c’è un proiettore a muro. I dati rilevati sono la temperatura interna e l’umidità, oltre alle previsioni meteo per le 6 ore successive e le fasi lunari. Non può mancare, ovviamente, la rilevazione esatta e sempre aggiornata di giorno, ora, mese e settimana.

Gli orologi con previsioni meteo e proiettore (RPW3009) sono in vendita a 54,99 euro, mentre il Wall Clock radiocontrollato da parete con previsioni metereologiche (RCD8002) a 44,90 euro. Si possono acquistare sul sito ufficiale del brand e nei migliori negozi della Consumer Electronics.