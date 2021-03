Extreme-E: nove team al via della prima stagione

L’inizio del nuovo campionato off-road Extreme E si avvicina e sono stati svelati i team e i piloti che correranno con SUV elettrici negli angoli più remoti del mondo. Con la nascita del team JBXE dell’ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button, anche l’ultima posizione al via è stata assegnata a una personalità di spicco.

I veicoli delle nove squadre che gareggeranno sono saliti a bordo della nave St. Helena, in viaggio, attraverso il Mediterraneo, verso la prima tappa in Arabia Saudita. Con i SUV, anche gli pneumatici CrossContact Extreme E sviluppati appositamente da Continental per la nuova serie, tutta l’attrezzatura tecnica dei team e dell’organizzazione: dai box mobili delle squadre, ad elementi come podio e strutture per la partenza e tutto l’equipaggiamento TV e radio. Oltre a tutto questo materiale, le fuell cell per la ricarica dei veicoli a zero emissioni.

Team JBXE: Jenson Button e Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Sarà lo stesso Jenson Button a guidare l’ODYSSEY 21 per il team JBXE. Accanto all’ex campione del mondo di Formula 1 ci sarà il collaudatore ufficiale e brand ambassador Continental Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Team Rosberg Xtreme Racing: Johan Kristoffersson e Molly Taylor

Il team Rosberg Xtreme Racing creato da Nico Rosberg è composto dallo svedese tre volte campione del mondo di Rallycross Johan Kristoffersson e dalla trentaduenne australiana Molly Taylor, l’unica pilota donna finora a vincere l’Australian Rally Championship all’età di 28 anni

Team X44: Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez

Il team X44 di Lewis Hamilton è composto da Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez. Nel 1999 il francese Sébastien Loeb ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo Rally, dove ha ottenuto nove titoli mondiali consecutivi, 79 vittorie totali e collezionato più di 1.600 punti, diventando così il miglior pilota di rally nella storia. Cristina Gutiérrez ha preso posto sulla griglia di partenza di tutte le Dakar degli ultimi cinque anni, tagliando ogni volta il traguardo.

Veloce Racing team: Stéphane Sarrazin e Jamie Chadwick

Stéphane Sarrazin e Jamie Chadwick correranno per il Veloce Racing team, che è stato co-fondato dall’attuale campione di Formula E Jean-Éric Vergne. Il francese è un pilota estremamente versatile: è stato collaudatore in Formula 1, ha preso parte alle corse di GT, di rally e auto sportive ed è fra i pionieri della Formula E.

Team Chip Ganassi Racing: Kyle LeDuc e Sara Price

Kyle LeDuc e Sara Price correranno per la nota squadra della serie IndyCar, che in Extreme E collabora con GMC HUMMER EV. L’americano Kyle LeDuc è un campione di fuoristrada e l’attuale Pro 4 Champion e World Champion (COR). Dal 2008, ha vinto sette campionati Pro 4 nella Lucas Oil Off Road Racing Series (LOORRS), tre LOORRS Challenge Cup, due campionati del mondo Pro 4 ed è stato nominato due volte pilota LOORRS dell’anno.

Team Andretti United Extreme E: Timmy Hansen e Catie Munnings

Andretti Autosport e il racing team britannico United Autosport si sono uniti per formare una squadra per Extreme E. Avendo corso sin dall’inizio in Formula E, la scuderia statunitense ha molta esperienza nel motorsport elettrico e anche nell’off-road, grazie alla partecipazione al campionato americano Rallycross. United Autosport ha recentemente gareggiato nel FIA World Endurance Championship, nella European Le Mans Series e nella Michelin Le Mans Cup. Saranno Timmy Hansen e Catie Munnings a guidare l’ODYSSEY 21 per il team Andretti United Extreme E.

Team Hispano Suiza Xite Energy: Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca

Hispano Suiza è una casa automobilistica spagnola; lo sponsor principale della squadra è invece il produttore britannico di bevande energetiche Xite Energy. Ver Bennett e Christine Giampaoli Zonca sono i piloti che guideranno il team.

Team Acciona | Sainz XE: Carlos Sainz e Laia Sanz

Partner del team di Carlos Sainz è la società spagnola QEV Technologies, specializzata nello sviluppo della mobilità elettrica, in particolare in trasmissioni elettriche per hypercar, piattaforme di autobus e vari progetti di motorsport. QEV si è legata alla Formula E dalla fine del 2014 grazie alla sua consociata Campos Racing. Proprio come Jenson Button, il due volte campione del mondo di rally, quattro volte vicecampione del mondo e vincitore della Dakar, Carlos Sainz prende il volante del team Acciona | Sainz XE, di cui è co-fondatore. Sarà Laia Sanz ad affiancare la leggenda spagnola del motorsport.

Team ABT CUPRA XE: Mattias Ekström e Claudia Hürtgen

ABT Cupra XE è il secondo team tedesco in gara. ABT Sportsline è una delle squadre di motorsport più acclamate in Germania, con esperienza in Formula E e titoli nella Super Touring Car Cup, nel DTM e nell’ADAC GT Masters, tre delle più importanti serie di corse tedesche degli ultimi anni. Mattias Ekström e Claudia Hürtgen saliranno insieme nell’abitacolo dell’ODYSSEY 21.

L’equilibrio di rappresentanza di genere nei team, ciascuno composto da un uomo e da una donna, è unica nel motorsport ed è parte del concept della serie Extreme E. Durante la competizione, entrambi i piloti si alterneranno al volante e i tempi saranno sommati.

Nelle gare, che saranno trasmesse dai canali Mediaset, tutti i team partiranno con lo stesso equipaggiamento tecnico: un SUV chiamato ODYSSEY 21 dotato di pneumatici da corsa CrossContact Extreme E da 37 pollici, sviluppati appositamente da Continental per portare in pista in modo sicuro i 550 CV di potenza del veicolo.