F-PACE SVR: il SUV Jaguar più veloce e raffinato che mai

E’ il modello top di gamma del segmento Performante SUV di Jaguar spinto dal motore V8 sovralimentato da 550 CV e 700 Nm di coppia massima, 20 Nm in più rispetto alla versione precedente. Parliamo della Jaguar F-Pace SVR, un super SUV di alta gamma capace, con i suoi numeri, di far impallidire anche alcune supercar. Noi l’abbiamo provato.

L’esperienza accumulata da Jaguar in ambito racing ha consentito di evolvere anche il design del SUV ad alte prestazioni britannico, che offre migliorate soluzioni aerodinamiche che servono a contribuire ad alzare l’asticella delle performance. Attorno alla nuova griglia personalizzata con il badge SVR, il rinnovato design del paraurti presenta elementi a forma di X e componenti a lamelle che intersecano le aperture e le prese d’aria laterali nella parte inferiore del frontale. Una presa d’aria inferiore più grande migliora il flusso dell’aria e il raffreddamento del propulsore. Un nuovo elemento diagonale allungato a forma di lama alimenta un flusso d’aria aggiuntivo per i freni e il motore, aumentando la statura dinamica del veicolo e conferendo alla F-PACE SVR una postura più ampia e ribassata.

Le nuove lame diagonali sotto il paraurti inferiore, modellate in collaborazione con gli esperti di aerodinamica del team SV, consentono ad ogni dettaglio stilistico di avere un proprio scopo funzionale. Tutto ciò contribuisce a donare alla F-PACE SVR un aspetto visivamente più vicino alla superficie stradale.

I fari quadrupli super sottili interamente a LED, caratterizzati dalle rinomate luci diurne DRL a “Double J”, sono disponibili con l’opzionale tecnologia Pixel LED e offrono una maggiore risoluzione e una rinnovata luminosità. Le nuove e sottili luci posteriori presentano il tipico tratto grafico Jaguar a doppia chicane, visto per la prima volta sulla I-PACE interamente elettrica e accentuano la larghezza del veicolo. Il nuovo look si completa attraverso l’aggiornato logo SVR, mentre i quattro terminali di scarico posizionati nel paraurti inferiore rappresentano un promemoria visivo delle intrinseche potenzialità prestazionali della vettura.

L’ambiente interno della nuova F-PACE SVR è stato completamente ripensato, attraverso materiali pregiati. Gli inserti dei sedili e delle porte sono stati rifiniti in Alcantara, con elementi come il portaoggetti centrale e i supporti laterali rivestiti con una lussuosa pelle Windsor. L’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici è rivestito in Alcantara con cuciture di colore ebano; le finiture in alluminio sono di serie mentre quelle in fibra di carbonio a poro aperto sono disponibili come optional. Uno degli elementi focali del lussuoso e pregiato abitacolo della nuova F-PACE SVR è il touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva. Montato in posizione centrale e perfettamente integrato nella nuova console centrale sportiva, che incorpora un opzionale caricatore wireless, il touchscreen è stato inserito all’interno di un alloggiamento in lega di magnesio e consente di accedere all’intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro.

Come anticipato, la nuova F-PACE SVR è disponibile esclusivamente con il propulsore benzina Jaguar 5.0 litri V8 sovralimentato, che eroga 550 CV di potenza massima e una coppia di 700 Nm, 20 Nm in più rispetto al predecessore. Questo aumento del valore di coppia massima amplifica le performance della vettura, che ora è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi, 3 decimi di secondo in meno rispetto alla precedente. Anche la velocità massima è stata incrementa, passando da 283 a 286 km/h. La potenziata modalità Dynamic presenta una specifica calibrazione che offre un’esperienza di guida più prestazionale e affinata. Gli ingegneri di Jaguar SV hanno ricalibrato il software per fornire una risposta più definita dell’acceleratore, irrigidire la configurazione delle sospensioni, ottimizzare la ponderazione dello sterzo e implementare la mappatura del sistema di scarico.

Una nuova funzionalità Dynamic Launch utilizza l’inerzia della trasmissione per mantenere la potenza sulle ruote durante i cambi di rapporto, contribuendo all’accelerazione maggiormente omogenea della SVR nelle partenze da ferma. Migliorata è anche la trasmissione automatica ZF a 8 rapporti che garantisce cambi e scalate ancora più fluidi e rapidi, con la capacità di adattare al meglio l’erogazione a seconda dello stile di guida. La trazione integrale poi è dotata di un software predittivo: solitamente predilige il posteriore ma è in grado di distribuire la coppia tra gli assali in modo indipendente per garantire stabilità e controllo in ogni situazione.

Migliorato anche il sistema frenante. I freni a doppio disco da 395 mm all’anteriore e 396 mm al posteriore sono ora supportati da un nuovo Integrated Power Booster che, insieme alla nuova ricalibrazione del sistema, offre una corsa del pedale del freno più corta e maggiormente sportiva. Questo specifico settaggio è stato pensato appositamente per la performante SVR, su cui l’impianto frenante utilizza un nuovo sistema di servofreno elettrico. Il potenziato raffreddamento e l’affinata aerodinamica del veicolo contribuiscono a migliorare le prestazioni dei freni, donando al guidatore una maggiore sensazione di sicurezza.

Infine il prezzo: il SUV britannico ha un listino che parte da 108.850 euro.