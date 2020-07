F1 2020: un’edizione speciale per celebrare Michael Schumacher

E’ stato uno dei più grandi piloti della Formula 1. Con la “Rossa” ci ha fatto emozionare, facendo vivere a tutti i tifosi momenti indimenticabili e di grande passione. Adesso per onorare la strepitosa carriera di Michael Schumacher, la Codemaster ha lanciato la “Deluxe Schumacher Edition” di F1 2020 che include livree d’auto a tema esclusive e items per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione del podio unica.

Con questa particolare edizione, tutti i giocatori potranno non solo guidare quattro dei suoi veicoli più iconici degli anni 90 e 2000 (la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195 e la Ferrari F1-2000) ma riceveranno la Ferrari F2004 di Michael come parte della gamma di auto classiche di F1 2020. L’auto è stata aggiornata per includere il n. #1 sul nose-cone e il suo nome in rilievo sul poggiatesta.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno la Deluxe riceveranno anche un set esclusivo di oggetti in-game che celebrano il settantesimo anniversario della Formula 1. E’ disponibile anche una Steelbook di F1 2020 in edizione limitata di Michael Schumacher, presso alcuni rivenditori selezionati con il pre-order.

“Oggi è il coronamento di tutto il duro lavoro dello studio ed è entusiasmante sapere che F1 2020 è finalmente nelle mani dei nostri giocatori”, ha dichiarato Lee Mather, F1 Franchise Game Director presso Codemasters. “È appropriato celebrare i sette Campionati del Mondo da record di Michael in una stagione in cui Lewis Hamilton punta a eguagliare il suo record. Aggiungere le sue auto iconiche è qualcosa che avremmo voluto fare da molto tempo e si dimostreranno incredibilmente popolari”.

F1 2020 sarà pubblicato il 10 luglio 2020 per PlayStation 4, Xbox inclusa Xbox One X, Windows PC (DVD e Steam), e Google Stadia.