FABA: il Raccontastorie rende ancora più magico il Natale

Ascoltare una fiaba, al calduccio della propria cameretta mentre fuori inizia a calare il buio e magari i fiocchi di neve avvolgono tutto nel loro candore, ha sui bimbi un effetto molto rilassante che li aiuta a prepararsi a una nanna serena. Oppure cantare e ballare nei pomeriggi di festa per non perdere mai il buonumore e

trascorrere un po’ di tempo tutti insieme. E’ il Natale di Rudolph, il Raccontastorie presentato da FABA per festeggiare il periodo più magico dell’anno. FABA è un brand nato nel 2019 in Italia dedicato allo sviluppo di prodotti pensati per intrattenere il bambino e stimolare la sua immaginazione. Il Raccontastorie di FABA nasce dall’esperienza dell’azienda MAIKII presente nel settore tecnologico dal 2008.

Pensato per bambini dai 0 ai 7 anni, il prodotto è un dispositivo audio per riprodurre fiabe, filastrocche, canzoncine e contenuti educativi.

FABA offre un intrattenimento coinvolgente e divertente, avvicina al mondo degli audiolibri, invita ad usare l’immaginazione, si affianca alla voce del genitore per rendere il pomeriggio, o il momento della nanna o il viaggio in macchina, un tempo di qualità. L’aggiornamento costante dei contenuti garantisce un uso prolungato del raccontastorie, capace di adattarsi alle diverse fasi di vita del bambino grazie agli accordi con le più importanti case editrici che garantiscono un prodotto di qualità dal lato dei contenuti.

Le magiche avventure natalizie di FABA comprendono anche il Personaggio Sonoro Le Fiabe di Natale che al suo interno contiene 3 storie: Canto di Natale di Dickens, un grande classico natalizio, Babbo Natale esiste davvero, dove il nonno di Milo moltissimi anni fa ha incontrato il vero Babbo Natale e La Pallina di Natale, dove Cinzia ha comprato una pallina per il suo albero! Durata: 45 minuti circa.

Il piccolo pinguino è il Personaggio Sonoro con le Canzoni di Natale: la colonna sonora perfetta con tante famose canzoncine come Astro del Ciel e Let it snow, da ascoltare e cantare aspettando il Natale durante la Vigilia o mentre si scartano i regali sotto l’albero. Sarà un compagno perfetto per creare un’atmosfera speciale insieme ai più piccolini. Durata: 60 minuti circa.

La collezione è attualmente composta da oltre 40 Personaggi Sonori, che propongono storie, filastrocche, canzoncine e contenuti educativi. Ogni mese si aggiungono alla collezione nuove statuine.