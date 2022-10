FABA: un Natale dalle mille emozioni

Un nuovo Personaggio Sonoro e tante storie, canzoni, filastrocche e contenuti educativi ed emozionanti tutti da scoprire: per il Natale che si avvicina FABA, il raccontastorie nato per accompagnare i bambini passo dopo passo nella crescita stimolando la loro immaginazione attraverso l’ascolto, continua ad arricchirsi di nuovi contenuti adatti ad ogni fascia di età da 0 a 6 anni. La novità di Natale è Bastoncino, la storia di un tenerissimo ramo che affronta mille avventure lontano da casa, incontrando imprevisti senza mai perdere la speranza di tornare al suo albero per i festeggiamenti… e chi meglio di Babbo Natale può aiutarlo a ritrovare la sua famiglia? Bastoncino, nato dalla fantasia di Julia Donaldson, autrice de Il Gruffalò, è il personaggio ideale per immergersi nell’atmosfera natalizia o come idea da mettere sotto l’albero per regalare tante dolci emozioni a grandi e piccini.

Ad accompagnare Bastoncino, per creare la magica atmosfera di Natale, i tre grandi classici di FABA: Le Canzoni di Natale, 28 tra le più famose canzoni dedicate alla festività più amata dai bambini, da “Astro del ciel” e “Tu scendi dalle stelle” alle internazionali “Santa Claus is coming to town” e “Jingle Bells”, il perfetto sottofondo per preparare l’albero, per la sera della Vigilia o il momento dell’attesissima apertura dei regali; Il Natale di Rudolph, la famosa renna dal nasone rosso con le sue bizzarre avventure e canzoncine in chiave Gospel tipiche di questo periodo di festa e Le Fiabe di Natale, rappresentate dal famoso personaggio di Scrooge, protagonista del celebre racconto Canto di Natale scritto da Charles Dickens.

FABA è un compagno di giochi educativo, intuitivo e divertente: un dispositivo audio senza schermi che riproduce storie, filastrocche, canzoni e contenuti educativi adatti alle diverse fasce d’età e fasi di crescita di bambine e bambini, attivati dai Personaggi Sonori della collezione FABA. L’ascolto di storie è un’esperienza che avvicina i più piccoli all’esperienza degli audiolibri e ne stimola la fantasia e la creatività. Per i bambini FABA rappresenta un amico prezioso che, grazie alla varietà delle sue storie e agli oltre 60 Personaggi Sonori oggi a catalogo, favorisce l’autonomia e l’apprendimento.

FABA è un alleato per i genitori, uno strumento sicuro, creativo, affidabile e una soluzione per prevenire l’abuso della tecnologia da parte dei più piccoli. Stimola l’immaginazione e la fantasia, intrattiene, insegna e aiuta nella creazione di una routine – come ad esempio l’addormentamento serale, il momento della pappa, del bagnetto o i lunghi viaggi in auto. I contenuti dei personaggi FABA nascono dalla collaborazione sia con famose case editrici specializzate in letteratura dell’infanzia, che con esperti dell’età evolutiva, scrittori emergenti e giovani compositori, con l’obiettivo di regalare un’esperienza positiva e magica ai più piccoli e anche, ovviamente, alle loro famiglie.

FABA è molto più di un gioco: affianca bambine e bambini fin dai primi giorni di vita alimentando l’immaginazione, favorendo la capacità di concentrazione e arricchendo il vocabolario ed il linguaggio. Accompagna, passo dopo passo, in un viaggio magico e straordinario attraverso un mondo composto da contenuti di qualità, adatti alle diverse fasi evolutive, contemporanei e capaci di stimolare momenti di riflessione anche nei più piccini.

Ecco una selezione di Personaggi Sonori perfetti come regalo di Natale, proposti in base alle diverse fasce d’età:

Selezione per bambine e bambini da 0 a 2 anni

Le coccole della buonanotte: dolci armonie per creare un tenero rituale prima di andare a dormire o rasserenare i piccolissimi durante l’ora della nanna.

Dolci sinfonie di Mozart: la musica classica ha un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo. Sinfonie per allenare la capacità di ascolto dei più piccoli, accrescere l’immaginazione, aumentare l’attenzione ed esercitare la memoria.

Prezzo Personaggio Sonoro: 12,90 euro

Prezzo Starter Set: 59,90 euro (comprende la cassa audio Bluetooth, il Personaggio Sonoro Ele l’elefante e il cavo USB per collegare la cassa al PC e per ricaricarlo)

Selezione per bambine e bambini dai 2 ai 4 anni

I racconti di Giulio Coniglio: Giulio Coniglio è il simpatico coniglietto ideato da Nicoletta Costa. È timido e molto generoso, vive indimenticabili avventure insieme alla sua allegra compagnia di amici. In occasione del Natale sarà possibile aggiornare il personaggio con 2 nuove storie di Natale: La renna che rideva troppo e Noia polare.

Il Gruffalò: tratto dal racconto originale di Julia Donaldson, questo personaggio sonoro insegna ai bambini che anche i più piccoli possono essere capaci di difendersi da soli, affidandosi alle proprie capacità, al di là delle dimensioni. Li aiuterà a capire che l’intelligenza e l’astuzia possono essere valide armi in un mondo illusorio in cui, purtroppo, vige ancora la gerarchia della forza. Il libro ha venduto 13 milioni di copie ed è stato tradotto in quarantadue lingue diverse.

Selezione per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni

Snoopy: storie del famoso amico di Charlie Brown, un personaggio senza tempo e uno dei più famosi protagonisti della striscia di fumetti “Peanuts”, creata da Charles M. Schulz apprezzata dai lettori di tutto il mondo. Le storie di Snoopy durano tra i 4 e gli 8 minuti e sono ideali per aiutare i genitori nella routine quotidiana come imparare a vestirsi da soli o farsi la doccia in autonomia.

Let’s sing together!: non sempre è facile imparare l’inglese! La musica è un ottimo strumento per insegnare con naturalezza e semplicità a ricordarsi parole nuove allungando i tempi di attenzione dei più piccoli. Ecco le canzoncine più semplici, allegre e divertenti per avvicinare i bambini alla lingua inglese.

