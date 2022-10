FABRI FIBRA: online il video del nuovo singolo “CAOS” con MADAME e LAZZA

È online il video ufficiale di “CAOS”, il nuovo singolo di FABRI FIBRA già certificato Platino e disponibile per la rotazione radiofonica.

Il video, come i precedenti clip dei singoli estratti dal nuovo album “PROPAGANDA” (brano con Colapesce Dimartino certificato Platino e accompagnato da un video con oltre 21 milioni di views) e “STELLE” è stato realizzato da COSIMO ALEMÀ.

Volti, movimenti, sguardi e labbra che raccontano in bianco e nero le parole del brano firmato da Fabri Fibra, Madame e Lazza e appoggiate su una base di Lowkidd.

FIBRA aveva raccontato così il brano: “Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica” e aveva poi aggiunto: “Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore.

Il ritornello di Lazza esprime in pieno quella sofferenza e quella nostalgia. La strofa di Madame e la mia sono due stili completamente diversi che riescono a convivere alla perfezione su questa base di Lowkidd”.

“CAOS” è la title track dell’ultimo disco di FABRI FIBRA, album di cui il rapper – riconosciuto da tutti tra i pilastri del rap italiano – ha curato direttamente tutti gli aspetti(dalla scelta delle basi ai testi, dalle collaborazioni all’immaginario visivo sia del disco che dei video).

“CAOS” ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica debuttando fin da subito in vetta alla classifica ufficiale album e in quella vinili, dopo aver conquistato nel giro di poche ore dalla pubblicazione tutte le piattaforme digitali (nella prima settimana di uscita “CAOS” è stato tra i 3 album più ascoltati in digitale al mondo).

Il disco è rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana ed è stato certificato in breve tempo Platino.