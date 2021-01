Facebook Portal: le novità per lavorare in smart working

Nell’ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, le modalità di lavoro sono cambiate molto per adattarsi alla nuova situazione: le aziende hanno dovuto riorganizzarsi facendo largamente ricorso al lavoro da remoto, e sono sempre più le persone che apprezzano un’impostazione del lavoro più flessibile, da casa. A patto di disporre dei giusti strumenti per poter sopperire a quanto più manca del lavoro in ufficio, ovvero la possibilità di una buona ed efficace interazione con le persone (colleghi, clienti, ecc).

Portal, il dispositivo di videochiamata di Facebook, permette di rimanere in contatto in modo immersivo con colleghi e clienti lavorando da remoto, mettendo a disposizione tutte le sue funzionalità per supportare al meglio lo smart working.

Per rendere Portal uno strumento di lavoro ancora più efficace, Facebook sta aggiungendo nuove applicazioni per videoconferenze tra cui BlueJeans, GoToMeeting, Webex e Zoom. Non importa quante persone partecipino, da una a un massimo di mille: le videochiamate su Portal saranno sempre al top.

Caratteristiche